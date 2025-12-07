Autoferia Popular concluye con ventas de 9,600 vehículos con un monto de RD$19,000 millones

Los hombres fueron los que más financiaron vehículos en la Autoferia Popular. ( FUENTE EXTERNA )

La trigésima versión de la Autoferia Popular concluyó con 19,000 millones de pesos en solicitudes de préstamos, correspondientes a un total de 9,600 vehículos nuevos financiados, de los cuales, hasta el momento, se han aprobado 7,000 millones de pesos.

Dentro de este monto general, más de 650 millones de pesos se destinaron al financiamiento de vehículos híbridos y eléctricos, según los datos provisionales del Banco Popular Dominicano.

En cuanto a los plazos de financiamiento preferidos por los clientes, el más común en esta versión fue la tasa fija de un 12.75 %, a tres años.

Las tasas A través de un comunicado de prensa, la entidad bancaria dijo que la Autoferia Popular 2025 gozó de las mejores tasas del momento para adquirir un vehículo nuevo: desde 7.75 % a seis meses; 9.75 % a un año; 11.75 % a dos años; 12.75 % a tres años; 13.75 % a cinco años y una tasa fija especial para vehículos híbridos y eléctricos desde 7.25 % a seis meses.

Los vehículos tipo SUV o yipetas encabezaron las adquisiciones, con un valor promedio financiado de 2.0 millones de pesos por unidad. Este tipo de unidades representó el 67 % del total de autos comprados. El plazo de siete años fue el más frecuente entre quienes optaron por adquirir a crédito estos modelos.

Los clientes tuvieron la posibilidad de financiar hasta el 90 % del valor del vehículo, con un plazo de hasta siete años para pagar, comenzando a partir de enero de 2026. Además, contaron con la opción de realizar pagos adicionales.

Hombres con más préstamos

Las personas de entre 30 y 40 años fueron quienes más automóviles adquirieron, seguidas por aquellas de entre 40 y 50 años. Por su parte, los hombres realizaron seis de cada 10 compras.

En esta versión, los participantes se beneficiaron de múltiples soluciones de financiamiento ajustadas a sus necesidades, incluyendo créditos cero kilómetro; préstamos verdes Hazte Eco, dirigidos a modelos híbridos y eléctricos; Leasing Popular para profesionales, pymes y empresas; así como condiciones especiales para vehículos usados.

Asimismo, se entregó un inicial de hasta 500,000 pesos a tres ganadores, mientras que otros cinco recibieron combustible Shell gratis durante un año.

Un paso firme

El vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Banco Popular, Francisco Ramírez, mostró su satisfacción por los resultados obtenidos en el evento.

"Durante treinta ediciones, la Autoferia Popular ha sido mucho más que un evento: hemos demostrado que es un motor de progreso que transforma sueños en realidades. Cada edición nace de nuestra pasión por impulsar a familias, empresas y personas que confían en nosotros. Es, además, un paso firme hacia el futuro del sector automotriz. Ese camino lo recorremos gracias al respaldo constante de concesionarios y distribuidores de vehículos, unidos en Acofave y GUIA-RD, aliados del Popular, que comparten nuestra visión de crecimiento y futuro", dijo el ejecutivo .

Renovación vehicular

El Banco Popular indicó que esta versión de la Autoferia se presentó a los potenciales clientes un inventario de vehículos sostenibles, que incluyó 76 modelos híbridos y 65 eléctricos, sumando un total de 141 vehículos eco.

Agregó que en 2022, el portafolio de vehículos sostenibles era de 45 modelos, lo que significa un aumento de la oferta del 68 % en tres años para este segmento vehicular. El objetivo de la feria es modernizar el parque móvil dominicano, impulsándolo hacia opciones más seguras, eficientes y sostenibles, destacó la entidad.

En el evento participaron 32 concesionarios afiliados a la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos y al Grupo Unido de la Industria Automotriz de la República Dominicana (GUIA), además de más de 250 distribuidores en todo el país.

Además, tanto el sitio web Autoferiapopular.com como las oficinas del banco sirvieron como canales de atención para la elección del vehículo y la solicitud del préstamo, lo que permite una gestión cercana y ágil que facilita el proceso de compra a los clientes.