Se desacelera el crecimiento de los créditos para consumo

Los préstamos hipotecarios registraron a septiembre de este año un crecimiento inferior al mostrado en 2024. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Los dominicanos decidieron moderar durante el último año su consumo a través de las diferentes modalidades de préstamos para esos fines, mostrando la cartera de créditos del sistema financiero nacional una desaceleración en su crecimiento entre septiembre de 2024 e igual mes de este año.

La principal reducción en la expansión del financiamiento privado en moneda nacional, por tipo de cartera, la registran las tarjetas de crédito personales. De acumular un crecimiento de un 26.6 % en septiembre del año pasado, la cifra pasó a un 10.1 % en ese mismo mes de 2025, presentando una desaceleración de 16.5 puntos porcentuales.

Así está contenido en el reciente Informe trimestral de desempeño del sistema financiero septiembre 2025, que elabora la Superintendencia de Bancos (SB), en el cual se indica que la cartera de créditos total asciende a 2 billones 341 mil millones de pesos, mostrando un incremento de 208,694 millones de pesos, equivalente a un alza de un 9.8 % con respecto al año anterior.

Sin embargo, el análisis de la SB establece que "desde mediados de 2023 se observa una desaceleración del crecimiento del crédito, tanto en términos nominales como reales", precisando que la expansión real de la cartera privada en moneda nacional a septiembre de este año fue de un 4.9 %, inferior al 10.1 % que mostró en similar período de 2024.

En tanto, los financiamientos hipotecarios son los que menor reducción en su crecimiento muestran, pues de una expansión de un 8.8 % en septiembre del año anterior pasaron a acumular un 7.5 % en el noveno mes de 2025.

En el caso de los créditos comerciales, que habían estado mostrando variaciones interanuales negativas en los primeros meses de este año, tomaron la senda de la recuperación, finalizando al tercer trimestre del año con crecimiento real de un 5.7 %, resalta el informe de la superintendencia.

"Se destaca la tendencia de crecimiento del número de empresas que han accedido al crédito, ascendiendo el número de deudores a 39,781 al cierre de septiembre, un 2.8 % más que septiembre de 2024", agrega el documento.

La economía dominicana sufrió un proceso de desaceleración en su crecimiento entre enero y octubre de este año, acumulando durante ese lapso una expansión de solo un 2 %, de acuerdo con los registros del Banco Central.

Disponibilidad

En el Informe trimestral de desempeño del sistema financiero septiembre 2025, la Superintendencia de Bancos afirma que las entidades mantienen un nivel de disponibilidad adecuado para satisfacer la demanda de liquidez de la economía.

Las disponibilidades del sistema financiero (efectivo y equivalentes de este) totalizaron 735,413 millones de pesos (incluyendo los overnight del Banco Central), observando un incremento respecto a septiembre de 2024 de 189,580 millones de pesos, lo que a su vez representa un crecimiento de un 34.7 %, agrega el documento.

"La expansión que experimentan las disponibilidades ha sido incidida por el aumento en efectivo y equivalente en efectivo que mantienen las entidades del sistema financiero en el Banco Central, que, a su vez, son las que mayor ponderan (62.8 %) en el indicador de disponibilidades. Esta categoría observó un aumento de 13.9 %, al comparar con septiembre de 2024", explica.

De acuerdo con la SB, este indicador procura proporcionar información de la capacidad inmediata que tienen las entidades financieras de responder a retiros del público de instrumentos, tanto de corto como de largo plazo.