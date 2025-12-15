Cae la importación de vehículos nuevos y usados durante el 2025

Los vehículos usados continúan dominando las importaciones, a pesar de la reducción. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El tráfico en las principales ciudades de la República Dominicana pudiera recibir de manera momentánea un "alivio" en cuanto a la cantidad de vehículos que circulan por sus vías, luego de la caída de un 3.82 % registrada en las importaciones, tanto de unidades nuevas como usadas, entre enero y noviembre de 2025.

A los puertos del país dejaron de ingresar durante el referido período 4,777 automóviles, en comparación con los importados en igual lapso de 2024, pasando de 125,017 unidades a 120,240, según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Los provenientes de Corea del Sur fueron los que mayor reducción tuvieron en los citados 11 meses de este año, registrándose 2,956 vehículos menos que en similar fecha de 2024, cayendo desde los 20,971 a 18,015.

A estas le siguieron los importados desde Estados Unidos, cuya cantidad se redujo en 1,501 unidades; las de México, en 1,441, y las de Japón (1,407).

Sin embargo, pese a la caída, Estados Unidos fue el principal origen de los automóviles que llegaron al país entre enero y el onceavo mes de este año, con un total de 31,464 unidades, seguido por Japón, con 25,355.

En sentido contrario, solo tres países asiáticos: China, India e Indonesia incrementaron sus exportaciones de vehículos al país entre enero a noviembre de 2025 e igual período del año anterior.

En el caso chino, exportaron 3,785 unidades más, pasando de 14,026 a 17,811; las provenientes de la India aumentaron de 3,359 a 3,878, para un alza absoluta de 519, y las de Indonesia sumaron 1,991, para un incremento de 359 autos con relación a los 1,632 del año pasado.

Usados y nuevos

La mayor parte de los automóviles que llegan a los puertos del país han sido utilizados en sus naciones de origen. De los 120,240 vehículos que ingresaron a territorio en el citado lapso, 73,133 tenía la condición de usado y el resto, equivalente a 47,107 unidades fueron nuevas, representando el restante 39.2 %, de acuerdo con los registros de la DGA.

La caída de las importaciones afectó tanto a los automóviles nuevos como a los usados. En el caso de estos últimos, fueron los que mayor reducción absoluta sufrieron.

De 76,013 vehículos traídos al país entre enero y noviembre del año pasado, la cifra pasó a 73,133 en igual período de 2025, para un descenso de 2,880 unidades. En tanto, los nuevos bajaron de 49,004 a 47,107 en ese lapso, para una reducción de 1,897 autos.

Carga y autos

Visto por tipo de vehículos, los de carga son los que registraron mayor debacle, pasando de 25,526 unidades en el período analizado a 22,190, para una caída de 3,336. A estos le siguieron los automóviles, que se redujeron en 3,247 unidades, al pasar de 29,902 entre enero y noviembre del año pasado a 26,655 en igual fecha de 2025.