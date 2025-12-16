Proconsumidor supervisará lechoneras para garantizar calidad de las carnes en Navidad

Proconsumidor vigilará la venta de carne de cerdo, pollo y otros productos alimenticios. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) anunció este martes el inicio de un amplio operativo nacional de supervisión en lechoneras y establecimientos dedicados a la venta de carne de cerdo, pollo y otros productos alimenticios, con el objetivo de garantizar la calidad, higiene e inocuidad de los alimentos durante las festividades navideñas.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, informó que las inspecciones se realizarán en diversas provincias del país, con énfasis en zonas de alta actividad comercial como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel y La Romana, entre otras.

A través de una nota de prensa, indicó que el operativo forma parte de una estrategia preventiva ante el aumento en la demanda de productos cárnicos propio de la temporada, a fin de proteger la salud de los consumidores.

Los técnicos de las áreas de Inspección y Vigilancia y de Buenas Prácticas Comerciales evaluarán aspectos como la correcta refrigeración de las carnes, la limpieza de las áreas de preparación, el manejo adecuado de los productos, la frescura de los alimentos y las condiciones de almacenamiento.

Riesgos para la salud

Proconsumidor dijo que vigilará que no se incurra en prácticas que representen riesgos para la salud, como la venta de carnes en mal estado, la exposición a fuentes de contaminación o la manipulación inadecuada de los alimentos.

Alcántara reiteró el compromiso de la institución con la defensa de los derechos de los consumidores y exhortó a la ciudadanía a verificar las condiciones de higiene en los puntos de venta y a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales.

La entidad informó que los operativos se mantendrán activos durante todo el período festivo como parte de su labor de vigilancia y prevención para garantizar un consumo seguro en todo el territorio nacional.