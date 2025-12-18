Sicpa capacita a inspectores para reforzar combate al comercio ilícito

Jorge Esteva, director Comercial de Sicpa Dominicana, durante la capacitación técnica a inspectores sobre el comercio ilícito. ( FUENTE EXTERNA )

Ante la creciente problemática de la adulteración, falsificación y comercialización ilícita de bebidas alcohólicas y cigarrillos en el país, la multinacional suiza Sicpa impartió una capacitación técnica a inspectores, con el objetivo de fortalecer la articulación operativa entre las instituciones del Estado.

El personal capacitado pertenece al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Procuraduría General de la República (PGR),

De acuerdo con una nota de prensa, la jornada formativa se desarrolló en el marco del "Taller Características de Seguridad de los Mecanismos de Control Fiscal para Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos – Sistema TRÁFICO".

La apertura estuvo a cargo del viceministro de Comercio Interno del MICM, Ramón Pérez Fermín, quien destacó que esta capacitación forma parte de las acciones coordinadas para enfrentar el comercio ilícito y robustecer las capacidades técnicas de las entidades que integran la Mesa de Combate al Comercio Ilícito.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/dl-48-36a29822.jpg Amaury Abreu (Gerente General de SICPA Dominicana), Jorge Esteva (Director Comercial de SICPA Dominicana), Ramón Pérez Fermín (Viceministro de Comercio Interno del MICM), César Dimitri Rosa (Director de Comercio Ilícito del MICM) (FUENTE EXTERNA)

Linternas ultravioletas

Durante la actividad, Sicpa Dominicana donó linternas de luz ultravioleta a Pro Consumidor, al MICM y a la PGR, herramientas que permiten autenticar de manera rápida y precisa las estampillas de control fiscal colocadas en bebidas alcohólicas y cigarrillos, contribuyendo a prevenir la circulación de productos falsificados o adulterados.

Las linternas UV son herramientas de fácil uso. El proceso de autenticación se logra apuntando a la estampilla en la zona de la tinta invisible de contraste a la luz.

Al hacerlo, la tinta se activa volviéndose visible con un color incandescente. Esta metodología de verificación ofrece la ventaja de ser muy rápida y puede ser complementada con otras observaciones para robustecer la autenticación del Mecanismo de Control Fiscal (MCF).

SistemaTráfico

El sistema Tráfico fue presentado como una herramienta clave de trazabilidad fiscal y tecnológica, basada en un marcaje inteligente que integra elementos de seguridad visuales y electrónicos. Las estampillas incorporan tintas especiales y códigos alfanuméricos individuales que pueden ser verificados incluso por los consumidores.

En tanto, el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, valoró el aporte de la empresa y aseguró que la capacitación continua fortalecerá las competencias técnicas del personal fiscalizador.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, resaltó la importancia de la colaboración público-privada y los esfuerzos conjuntos que han posicionado el país como un referente regional en la lucha contra el comercio ilícito.