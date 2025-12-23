Supermercados de la capital se llenan de compradores por cena de Nochebuena

Algunas personas dejaron las compras para la última hora. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Los principales supermercados del Distrito Nacional registraron este martes una notable afluencia de personas que acudieron a adquirir los alimentos tradicionales para la preparación de la cena de Nochebuena.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se observó un movimiento constante de clientes comprando carnes, vegetales, ensaladas, bebidas alcohólicas y otros productos propios de la temporada navideña.

Una supervisora de una sucursal de un supermercado de la avenida Winston Churchill explicó que la demanda ha sido tan alta que en algunos momentos han faltado carritos de compras.

"Las ventas han estado muy buenas. Ayer (lunes) las filas para pagar eran bastante largas", indicó y añadió que ha tenido que extender su jornada laboral debido a que los productos se agotan con rapidez y deben ser repuestos de inmediato.

Entre los compradores, algunos señalaron que realizaron sus compras a última hora.

"Ayer no pude venir, así que tuve que hacerlo hoy. En mi casa vamos a preparar de todo un poco; el cerdo y la ensalada no pueden faltar", expresó Juana Disla al salir del establecimiento.

De igual forma, Pablo Rodríguez acudió junto a su familia para adquirir los insumos de la cena.

"Salí del trabajo directo al supermercado. La Nochebuena es una fecha especial y en mi casa nos reunimos en familia para compartir", comentó.

Incremento de ventas

La situación fue similar en otros comercios de la capital, donde desde horas de la tarde se registraron gran asistencia de clientes.

La encargada de uno de esos establecimientos confirmó el incremento en la afluencia y señaló que las filas en las cajas se mantuvieron constantes durante la tarde.

"Las personas siempre se preparan para la cena de Nochebuena y vienen a comprar sus alimentos. Hoy no han parado las compras", afirmó.

Indicó, además, que además de los alimentos, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas figuran entre los productos más demandados, al igual que algunos artículos de vestir propios de la temporada.

Las tiendas de varios centros comerciales registraron también una alta afluencia de personas que acuden a comprar ropa con motivo de las festividades navideñas, especialmente de cara a la celebración de la Navidad.

Durante el recorrido por un mall capitalino, fue notorio el movimiento constante de clientes en las principales tiendas de ropa, donde aprovechan ofertas y realizan compras de última hora para compartir en familia.

Empleados de varios establecimientos indicaron que las ventas han sido favorables en los últimos días, impulsadas por el aumento de visitantes que buscan vestimenta para las celebraciones propias de esta temporada.

