Cómo evitar consumir alcohol adulterado y sus peligros
Desde 2021, el país mantiene en cero las muertes por alcohol adulterado gracias a la prevención y verificación
En medio de las celebraciones navideñas, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reforzó su campaña preventiva para evitar el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, un riesgo que históricamente ha cobrado vidas en el país.
Desde 2021, la República Dominicana mantiene un registro de cero muertes asociadas a este tipo de alcohol, una meta que las autoridades buscan preservar con información clara y verificación en el punto de compra.
La estrategia combina operativos contra el comercio ilícito con orientación directa a los consumidores, bajo la premisa de que la prevención comienza antes del primer sorbo.
¿Por qué es peligroso el alcohol adulterado?
- Se produce sin controles sanitarios
- Puede contener sustancias tóxicas
- Provoca intoxicaciones severas, daños irreversibles y muerte
- No siempre es detectable a simple vista
Cinco claves para identificar bebidas adulteradas (y cuidarte)
- Compra solo en comercios formales: supermercados, liquor stores y colmados establecidos
- Evita vendedores ambulantes o puntos improvisados
- Revisa tapa y sello
- Deben estar intactos, sin señales de apertura, pegado o manipulación
- Verifica etiqueta y estampilla fiscal
- Información legible, sin errores ni superposiciones
- Usa la app Revísame de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para confirmar autenticidad y trazabilidad
- Observa el contenido
- Partículas, sedimentos, color u olor inusual son alertas. Si algo no cuadra, no consumas
- Desconfía de precios demasiado bajos
- No es una ganga: suele ser una señal de adulteración
El mensaje central
- Cero muertes es un logro colectivo
- Verificar antes de consumir salva vidas
- Denunciar el comercio ilícito protege a todos
El MICM recordó que mantener esta estadística en cero depende tanto de la acción del Estado como de decisiones responsables de los consumidores. En estas fiestas, el brindis más seguro es el que empieza revisando la botella