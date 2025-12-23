Cómo evitar consumir alcohol adulterado y sus peligros

El MICM refuerza su campaña preventiva contra el consumo de alcohol adulterado durante las fiestas navideñas, exhortando a verificar las botellas antes de consumir para preservar el registro de cero muertes en el país. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de las celebraciones navideñas, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reforzó su campaña preventiva para evitar el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, un riesgo que históricamente ha cobrado vidas en el país.

Desde 2021, la República Dominicana mantiene un registro de cero muertes asociadas a este tipo de alcohol, una meta que las autoridades buscan preservar con información clara y verificación en el punto de compra.

La estrategia combina operativos contra el comercio ilícito con orientación directa a los consumidores, bajo la premisa de que la prevención comienza antes del primer sorbo.

¿Por qué es peligroso el alcohol adulterado?

Se produce sin controles sanitarios

Puede contener sustancias tóxicas

Provoca intoxicaciones severas, daños irreversibles y muerte

No siempre es detectable a simple vista

Cinco claves para identificar bebidas adulteradas (y cuidarte)

Compra solo en comercios formales: supermercados, liquor stores y colmados establecidos

Evita vendedores ambulantes o puntos improvisados

Revisa tapa y sello

Deben estar intactos, sin señales de apertura, pegado o manipulación

Verifica etiqueta y estampilla fiscal

Información legible, sin errores ni superposiciones

Usa la app Revísame de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para confirmar autenticidad y trazabilidad

Observa el contenido

Partículas, sedimentos, color u olor inusual son alertas. Si algo no cuadra, no consumas

Desconfía de precios demasiado bajos

No es una ganga: suele ser una señal de adulteración

El mensaje central

Cero muertes es un logro colectivo

Verificar antes de consumir salva vidas

Denunciar el comercio ilícito protege a todos

El MICM recordó que mantener esta estadística en cero depende tanto de la acción del Estado como de decisiones responsables de los consumidores. En estas fiestas, el brindis más seguro es el que empieza revisando la botella



