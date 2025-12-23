La vida es más cara: se siente en la comida y afecta a los que menos ganan

La canasta básica del quintil 1 se situó en 28,849 pesos en noviembre, 1,407 pesos más que en noviembre del 2024 (27,442.1 pesos) ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las familias dominicanas están a punto de despedir un 2025 marcado por el aumento en el costo de la vida, un impacto que se sintió con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos, a quienes les salió más caro comprar comida y adquirir bienes y servicios de diversa índole.

Hasta noviembre del 2025, la canasta básica familiar nacional rondaba los 48,138.4 pesos, 2,209.7 pesos más elevada que los 45,928.7 pesos que llegó a promediar en el mismo período del año pasado, para un alza de 4.81 %, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Sin embargo, los quintiles 1 y 2 - que representan juntos el 40 % de los hogares del país que manejan los ingresos más bajos- presentaron aumentos de la canasta básica por encima de la media, de 5.13 % y 5.26 %, respectivamente.

La canasta básica del quintil 1 se situó en 28,849 pesos en noviembre, 1,407 pesos más que en noviembre del 2024 (27,442.1 pesos), mientras que la canasta del quintil 2 fue de 37,564 pesos que, comparado con los 35,686 pesos de noviembre pasado, muestra un incremento de 1,878.3 pesos.

Sube la comida

Esto implica que se necesita un mayor poder adquisitivo para obtener los mismos productos, los cuales también se encuentran más elevados.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -un indicador que mide la variación promedio de los precios de los bienes y servicios en el país y se usa para calcular la inflación-, el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas mostró la mayor variación al alza en un año, pasando de 139.70 en noviembre del 2024 a 151.06 en noviembre del 2025, para un aumento de 8.13 %.

En un año, la yuca incrementó en un 55.33 % interanual, tras tener un IPC de 135.10 en noviembre del 2024 a 209.86 en el mismo período de este año. Estos aumentos en el IPC también se observan en productos como el bacalao (45.25 %), plátano maduro (42.97 %), plátano verde (40.94 %), apio (34.48 %) o café (30.12 %).

Las frutas -como lechosa, tomates, naranjas, manzanas, cocos secos o aguacates- y los vegetales - como lechuga, pepino, brócoli y coliflor, ajíes o berenjenas- mostraron aumentos en su IPC que oscilaron entre 29.50 % y 10.93 % en el último año, lo que indica que sus precios han aumentado.

Proteínas como el pollo fresco, las carnes de cerdo y de res, el pescado fresco o refrigerado, y las sardinas también mostraron alzas que oscilaron entre el 9.56 % y el 4.69 %, durante el período observado, según los datos.

Solo algunas hortalizas como el ajo (-12.17 %), las cebollas (11.78 %), las habichuelas negras secas (5.84 %), el limón agrio (-4.36 %), las zanahorias (4.26 %) y las papas (-3.11 %) mostraron disminuciones significativas en el IPC, lo que refleja un menor precio.

Comida fuera del hogar

Vinculado a estos aumentos en la comida, comprar alimentos fuera también es más cuesta arriba, siendo el café servido fuera del hogar uno de los que registró mayor variación. En noviembre, su IPC se situó en 168.92, 16.71 % más que en noviembre del 2024, cuando este índice se ubicara en 144.73.Las empanadas (7.58 %), el jugo servido fuera del hogar (7.34 %), los servicios de víveres con acompañamiento (6.26 %) y el plato del día (6.24 %) fueron los artículos de mayor incremento en sus precios dentro del grupo Hoteles y Restaurantes, que registró un aumento interanual de 6.01 % a noviembre, al pasar su IPC de 139.96 a 148.38.

Servicios diversos

El segmento de Bienes y Servicios Directos también mostró aumentos de precio en actividades que forman parte del presupuesto semanal de los hogares.

El afeitado, el arreglo de barba y cerquillo fue uno de los servicios cuyo IPC más se incrementó, pasando de 158.67 en noviembre del 2024 a 178.23 en el 2025, para un aumento de 12.33 %.

A este le siguió el corte de pelo para hombre (11.38 %), el lavado y el peinado de pelo (9.14 %) arreglo de uñas o manicure (8.68 %) y arreglo de pies o pedicure (8.30 %).

Enseñanza

La enseñanza representó el cuarto grupo de mayor aumento, con un IPC de 130.36 en noviembre de este año, un 5.86 % más que los 123.18 que en noviembre del año pasado.

El mayor aumento fue en la enseñanza primaria, que mostró un índice de 131.99 en ese período, 8.67 puntos más que los 123.32 de noviembre pasado. Esto representó un alza de 7.04 %.

La enseñanza secundaria fue el segundo segmento cuyo precio aumentó, con un IPC que fue un 6.96 % mayor en noviembre pasado; seguido de la enseñanza preescolar (6.77 %), la enseñanza universitaria (4.96 %) y las clases de idiomas (3.47 %).

De este modo, aunque la inflación se ha mantenido dentro del rango meta del 4 % +/- 1 % durante 31 meses consecutivos de acuerdo al Banco Central -que informó de una inflación interanual de 4.81 % a noviembre de este año-, lo cierto es que sus variaciones, vistas en detalle, son una radiografía de cómo el costo de la vida ha ido aumentando durante el 2025, a pocos días de culminar el año.

