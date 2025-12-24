Precio del cerdo en Nochebuena 2025: comerciantes reportan aumento

Vendedores de cerdo horneado en el Mirador Sur. ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE. )

El cerdo sigue siendo uno de los alimentos principales en la cena de Nochebuena en el país, y aunque su venta ha sido asequible y fácil de conseguir para los comerciantes, el precio ha registrado un aumento en comparación con el año pasado.

Así lo expresó Braulio Disla, uno de los vendedores de la avenida Buenaventura Freites, en Los Jardines del Norte, quien explicó que para quienes compran el cerdo crudo para luego venderlo, el precio por libra antes rondaba entre los 170 y 180 pesos, mientras que este año se comercializa a 240 pesos la libra.

"Ha sido asequible y fácil conseguir (la carne) para venderla", afirmó Disla, señaló que el aumento representa cerca de un 30 %. "Para preparar se compraba a menor precio, por ejemplo el año pasado se compraba entre 170 y ahora sube hasta 240, aumentó un 30 %", explicó.

Otro vendedor, Ricardo Núñez, indicó que el precio al público también ha subido, aunque de manera ligera. "El año pasado lo tenía a 600 la libra y ahora a 650 para vender al público", sostuvo.

Ventas de cerdo horneado, plato imprescindible de la nochebuena. (LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE) Personas compran cerdo asado para la cena de Nochebuena. (LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE)

La demanda está lenta

Varios comerciantes coinciden en que las ventas no han sido tan dinámicas como en años anteriores.

Jochi, otro vendedor del lugar, aseguró que actualmente vende la libra a 600 pesos, pero que la demanda está lenta.

"Vamos bien, pero no fluye como el año pasado. Está media lenta este año", comentó. Al ser consultado sobre la facilidad para conseguir el cerdo, explicó que no ha sido difícil debido a que hay poca producción y poca venta.

Miguel Madero, también vendedor, compartió una situación similar. Indicó que el año pasado, para esta fecha, ya había vendido unos cuatro puercos, mientras que este año apenas inicia.

"Conseguir el cerdo no fue difícil, pero hay poca venta y poca producción en comparación con el pasado", explicó, detallando que el precio del cerdo pasó de 200 pesos el año pasado a unos 250 este año para los vendedores.

La producción de cerdo del país se ha visto afectada por la peste porcina africana (PAA), pero hace dos semanas, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que habría "entre un 6 % a un 8 %" más carne que el año pasado, período en que la institución reportara 1,426,040 quintales en total.

Por su parte, Emilio Cruz resumió el sentir general de los comerciantes al afirmar que, aunque se observa un alto flujo de personas en la zona, la venta de cerdo está floja en comparación con años anteriores.

En comparación a los reportes del Cibao donde tienen alto flujo de venta, y es más accesible comprar para vender debido a que allí esta la alta producción de porcinos.

Vendedores de Santiago calificaron como una de las mejores ventas de los últimos años registradas en la víspera de Nochebuena, pese a las lluvias que han caído en la ciudad durante las últimas horas.

De acuerdo con los vendedores, la libra de cerdo se comercializa a RD$500 en la mayoría de los puntos de venta de Santiago, 100 a 150 pesos más económico.