Sin cambios el precio de la mayoría de combustibles del 27 de diciembre al 2 de enero de 2026

Industria y Comercio dijo que para ello destinará un subsidio de 69.6 millones de pesos

    Sin cambios el precio de la mayoría de combustibles del 27 de diciembre al 2 de enero de 2026
    Mayoría de combustibles seguirán igual en su precio en el país. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles durante la semana del 27 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, informó este viernes el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín

    Dijo que para ello destinará un subsidio de RD$69.6 millones.

    De acuerdo con el funcionario, la medida busca proteger a los consumidores de alzas en los precios internacionales de los hidrocarburos, mediante el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) y al gasoil regular.

    Los precios a que estarán

    Con esta disposición, la gasolina premium se seguirá vendiendo a 290.10 pesos por galón, mientras que la gasolina regular permanecerá en 272.50 pesos. El gasoil regular se mantendrá en 224.80 pesos y el gasoil óptimo en 242.10 pesos, todos sin cambios.

    • Otros combustibles presentarán ligeras variaciones. El avtur
    bajará 0.08 centavos de pesos; el kerosene subirá 0.20 centavos de pesos; el fueloil #6 disminuirá 0.19 centavos de pesos, y el fuel oil 0.41.

    Gas propano a RD$137.20

    El GLP continuará comercializándose a 137.20 pesos por galón, mientras que el gas natural se mantendrá en 43.97 pesos por metro cúbico.

    El MICM indicó que la tasa de cambio promedio utilizada para el cálculo fue de 62.90 pesos, según el Banco Central

