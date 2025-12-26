Sin cambios el precio de la mayoría de combustibles del 27 de diciembre al 2 de enero de 2026
Industria y Comercio dijo que para ello destinará un subsidio de 69.6 millones de pesos
El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles durante la semana del 27 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, informó este viernes el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín
Dijo que para ello destinará un subsidio de RD$69.6 millones.De acuerdo con el funcionario, la medida busca proteger a los consumidores de alzas en los precios internacionales de los hidrocarburos, mediante el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) y al gasoil regular.
Los precios a que estarán
Con esta disposición, la gasolina premiumse seguirá vendiendo a 290.10 pesos por galón, mientras que la gasolina regular permanecerá en 272.50 pesos. El gasoil regular se mantendrá en 224.80 pesos y el gasoil óptimo en 242.10 pesos, todos sin cambios.
- Otros combustibles presentarán ligeras variaciones. El avtur
Gas propano a RD$137.20
El GLPcontinuará comercializándose a 137.20 pesos por galón, mientras que el gas natural se mantendrá en 43.97 pesos por metro cúbico.
El MICM indicó que la tasa de cambio promedio utilizada para el cálculo fue de 62.90 pesos, según el Banco Central