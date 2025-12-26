Sin cambios el precio de la mayoría de combustibles del 27 de diciembre al 2 de enero de 2026

Mayoría de combustibles seguirán igual en su precio en el país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles durante la semana del 27 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, informó este viernes el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín

Dijo que para ello destinará un subsidio de RD$69.6 millones.

gasoil regular. RELACIONADAS Gobierno deja sin variación el precio de los combustibles esenciales Los precios a que estarán Con esta disposición, la gasolina premium

290.10 pesos por galón

gasolina regular

272.50 pesos

gasoil regular

224.80 pesos

gasoil óptimo

242.10 pesos, todos sin cambios. Otros combustibles presentarán ligeras variaciones. El avtur

0.08 centavos de pesos

kerosene

0.20

fueloil #6

0.19

fuel oil

0.41. Gas propano a RD$137.20 El GLP

137.20 pesos por galón

gas natural

43.97 pesos por metro cúbico. El MICM indicó que la tasa de cambio promedio utilizada para el cálculo fue de 62.90 pesos, según el Banco Central

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

De acuerdo con el funcionario, la medida busca proteger a los consumidores de alzas en losde los hidrocarburos, mediante elal) y alse seguirá vendiendo a, mientras que lapermanecerá en. Else mantendrá eny elenbajará; elsubirácentavos de pesos; eldisminuirácentavos de pesos, y elcontinuará comercializándose a, mientras que else mantendrá en