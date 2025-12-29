El IDAC registra más de 213 mil operaciones aéreas en el país en este 2025

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, supervisando las operaciones aéreas. ( FUENTE EXTERNA )

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, informó este lunes que al 26 de diciembre del presente año se registraron 213,765 operaciones aéreas en todo el territorio nacional, reflejando un récord en el incremento del tránsito aéreo.

Según una nota de prensa, estas operaciones incluyeron vuelos comerciales, privados, chárter y de carga, los cuales fueron gestionados de manera segura y eficiente gracias al trabajo continuo de los controladores aéreos adscritos a la Dirección de Navegación Aérea (DINA) de la entidad.

Rodríguez destacó "la extraordinaria labor, compromiso y profesionalismo del personal técnico y operativo, quienes trabajan las 24 horas del día para garantizar la seguridad de las aeronaves, pasajeros y tripulaciones que transitan por el espacio aéreo dominicano".

Dijo que, ante el aumento de las operaciones durante la temporada navideña, se han fortalecido los protocolos de seguridad, la coordinación interinstitucional y la supervisión técnica, asegurando que el sistema de navegación aérea del país continúe operando bajo los más altos estándares internacionales.

Reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la aviación civil dominicana, apoyando el crecimiento del sector aéreo y turístico, y garantizando un servicio seguro, eficiente y confiable para todos los usuarios del espacio aéreo nacional.

