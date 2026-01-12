Las importaciones de cigarrillos se desploman casi un 57 % en ocho años

Si las importaciones de cajetillas de cigarrillos son un indicador para determinar si los dominicanos están fumando menos, los registros estadísticos confirmarían esa hipótesis.

El ingreso al mercado de la República Dominicana de ese producto registró una caída, casi ininterrumpida, desde 2018 y hasta 2025 de un 56.9 %, una reducción que también afectó las recaudaciones de impuestos.

De importarse 106.7 millones de cajetillas de cigarrillos entre enero y noviembre de 2018, la cifra cayó a 46 millones en similar período del año pasado, reflejando una reducción absoluta de 60.7 millones durante ese lapso.

Para el período comprendido entre enero y noviembre de 2018 a 2025, las importaciones del citado artículo sufrieron una caída de un 10.9 % en promedio, cada año, según está contenido en el boletín de bebidas alcohólicas y cigarrillos que elabora la Dirección General de Aduanas (DGA).

En las estadísticas de la DGA se evidencia que, de los últimos ocho años, solo en 2021 se registró un ligero crecimiento de las importaciones de cajetillas, pasando de 65.1 millones en 2020 a 66.4 millones el año siguiente.

Del período analizado, el comprendido entre 2018 y 2019 fue el que mayor reducción mostró, con un 28.1 %, equivalente a una caída absoluta de 30 millones de cajetillas de cigarrillos. Sin embargo, en el último año la reducción de las importaciones fue de solo un 8 %.

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las tendencias en la prevalencia del consumo de tabaco 2000–2024 y proyecciones 2025–2030, publicado a finales del año pasado, revela que el número de consumidores de tabaco se redujo de 1,380 millones en el año 2000 a 1,200 millones en 2024. Una caída que se aceleró desde 2010, cuando el número de personas que consumen tabaco bajó en 120 millones, lo que representa una disminución relativa de un 27 %.

Aunque en las estadísticas figuran como importados, el 81.7 % de las cajetillas de cigarrillos que ingresó al mercado local en el citado lapso de 2025 se elaboró en el país, equivalente a 37.6 millones, mientras que el 9.4 % (4.3 millones) provino de México.

Algunas de las empresas que se dedican a la elaboración de ese producto operan en el territorio nacional bajo el régimen de zonas francas.

Los cigarrillos figuran como el artículo más decomisados por las autoridades nacionales por contrabando, confiscándose solo en al primer trimestre del año pasado 18.8 millones de unidades, una cifra que en 2024 fue de 34.3 millones de unidades, de acuerdo con registros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.

Cigarrillos electrónicos

Las importaciones de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vaporización sobrepasaron entre enero y noviembre del año pasado a las registradas durante todo el 2024.

Durante el citado período de 2025, al país ingresaron 5.6 millones de dólares en aparatos eléctricos para fumar, una cifra superior a los 4.8 millones dólares que se importaron en todo el 2024, según los registros del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Prodominicana).

No obstante, ambas cifras son inferior a los 17.5 millones de dólares que se importó en 2023 y en 2022, cuando en este último año el monto ascendió a los 3.4 millones de dólares, de acuerdo a Prodominicana.

Recaudaciones

Las recaudaciones de Aduanas por concepto de los cigarrillos también se vieron afectadas en los citados once meses del año pasado, aunque en menor medidas que las importaciones de cajetillas.

Entre enero y noviembre de 2025, ese producto generó 2,813.8 millones de pesos en ingresos para la DGA, un monto que representa una caída absoluta de 83.5 millones en comparación con los 2,897.3 millones de pesos recaudados en igual lapso de 2024, significando un 2.9 % menos.