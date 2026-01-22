Baja la oferta de pollo en los supermercados por menor producción

Vista de un estante casi vacío con etiquetas de porciones racionadas por cliente en la sucursal de un supermercado en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/NATHANAEL PÉREZ NERÓ )

Si usted ha acudido recientemente a su supermercado de confianza y no encuentra pollo, o se lo venden racionado por cliente, la razón podría estar detrás de una baja momentánea en la producción avícola en momentos en los que la demanda en el mercado todavía se mantiene elevada.

Así explica la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) las limitaciones en la oferta que algunos consumidores ya están notando en sucursales de supermercados en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Este, según reportes de usuarios realizados a este medio.

Cadenas de supermercados como Bravo indican que esta carne viene mermando desde diciembre. Al ser consultada, la empresa informó que parte del producto disponible está llegando al canal formal gracias a acuerdos de abastecimiento con productores organizados pero que, aún así, "el suministro sigue siendo limitado", esperando una mejora progresiva en las próximas semanas, "posiblemente hacia marzo".

Tanto los comercios como los supermercados están trabajando en conjunto para que haya abastecimiento suficiente, explicó la directora ejecutiva de la ONEC, Jennifer Troncoso. Sin embargo, indicó que la producción avícola tiende a disminuir en enero como efecto de la alta demanda que genera la temporada navideña.

"Tiende a haber una irregularidad entre el aumento de demanda y la producción local (entre diciembre y enero) que es natural", aseveró la ejecutiva, indicando que la baja disponibilidad del pollo fresco –sobre todo por piezas– se debe a factores estacionales.

Aunque la República Dominicana produce carne avícola de manera constante, la industria maneja ciclos de 60 días desde que se incuban los huevos hasta que los pollos están listos para su venta en granja. En diciembre, los avicultores informaron que disponían de 24.7 millones de unidades para satisfacer la demanda.

Diario Libre consultó a la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) para saber cómo se encuentra la producción de pollo en este momento, pero el gremio no había respondido al cierre de esta edición.

Niegan escasez

Troncoso descartó que esta situación haya generado una escasez de la carne en sentido general, debido a que los comercios están presentando una mayor disponibilidad de pollo entero y pollo congelado.

Recordó que, en caso de bajas en el mercado, los supermercados importan más para poder satisfacer el ritmo de la demanda, lo que también incrementa la oferta de este último producto.

Lo que sí es que, en momentos como este, la especulación aumenta entre los consumidores.

"Se ha estado rodado la voz de una supuesta escasez y eso ha hecho de que las personas tiendan a comprar en los supermercados y no en los mercados más informales, que hay una diferencia de precio bastante diferenciada... por eso, también, la demanda en los supermercados ha aumentado bastante", manifestó Troncoso.

Indicó que, si bien en un supermercado se puede encontrar una libra de pollo entre los 76 y los 86 pesos, en mercados el precio puede rondar los 100 pesos.