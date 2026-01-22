La DGII advierte no habrá prórroga para renovar el marbete

Conductor con un marbete en la mano. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Faltando 10 días para cumplirse el plazo de renovación del marbete, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) advirtió este jueves a los 709,677 propietarios de vehículo que faltan por renovar que no habrá prórroga para el pago de ese tributo.

La DGII indicó que la renovación sin recargo del impuesto de circulación de vehículos, mejor conocido como marbete, concluye este 31 de enero.

Hasta ese jueves, la institución comunicó que se habían renovado 1,377,079 marbetes, de un total de 2,086,756 vehículos hábiles, quedando pendiente el 34 %. A la fecha, Impuestos Internos informó que se han recaudado 2,323 millones de pesos, de un monto estimado de 3,433.8 millones.

Exhortó a los propietarios de vehículos de motor a completar el proceso de renovación dentro del plazo establecido, a fin de evitar recargos, multas y otras sanciones contempladas en la normativa vigente.

La entidad recaudadora recordó que el pasado 18 de enero finalizó el período de renovación vía internet, por lo que actualmente el trámite solo puede realizarse de manera presencial en las 856 sucursales de 47 entidades financieras; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná.

Sanciones:

Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido:

· 2,000 pesos (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026.

· 2,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (2,000 pesos por concepto de sanción por no renovación y 100 pesos por concepto de cesación administrativa).

· 3,100 a vehículos que no renovaron en el marbete 2023-2024 y años anteriores.

Asimismo, la institución instó a los contribuyentes a no esperar hasta el último momento para cumplir con esta obligación fiscal.