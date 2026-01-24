Fallas eléctricas afectan plataformas de la DGII y paralizan venta de marbetes y servicios en línea

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este sábado que enfrenta problemas eléctricos que han provocado fallas en sus plataformas tecnológicas, afectando la venta de marbetes y otros servicios disponibles a través de su Oficina Virtual (OFV).

Mediante un comunicado, la entidad explicó que la situación ha generado inconvenientes en el acceso a los servicios digitales, por lo que su equipo técnico se encuentra trabajando para restablecer el sistema en el menor tiempo posible.

Venta de marbetes

Como consecuencia de estas fallas, varias entidades bancarias autorizadas no estuvieron vendiendo marbetes durante la jornada de este sábado. Ciudadanos reportaron que al acudir a distintas sucursales les informaron que el sistema de la DGII se encontraba fuera de servicio, lo que impedía la realización del trámite.

Asimismo, usuarios denunciaron dificultades para pagar impuestos de manera virtual, indicando que al intentar acceder a la plataforma recibían mensajes de error, entre ellos notificaciones que señalaban que la página no existía.

La DGII pidió disculpas a los contribuyentes por los inconvenientes ocasionados y aseguró que continuará informando una vez el servicio sea restablecido en su totalidad.