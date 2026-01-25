El oro supera los 5,000 dólares la onza y rompe otro récord

El precio del oro alcanzó los 5,026 dólares por onza. ( FUENTE EXTERNA )

El oro superó el domingo, por primera vez en su historia, el récord de 5,000 dólares por onza en medio del creciente clima de incertidumbre global y la agitación provocada por las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.

El precio del oro alcanzó los 5,026 dólares por onza después de que otro metal considerado como un valor refugio, la plata, llegara por primera vez a 100 dólares la onza.

En enero de 2024, el oro se situaba apenas por encima de los 2,000 dólares por onza.