Pro Consumidor lanza aplicación móvil para hacer reclamaciones, denuncias y consultar precios

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, destaca que la aplicación representa un avance significativo en la modernización del Estado. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció el lanzamiento de su nueva aplicación móvil institucional, una herramienta diseñada para facilitar el acceso de ciudadanos y proveedores a los servicios que ofrece la entidad.

La información fue dada a conocer por el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, quien explicó que la aplicación permitirá realizar de forma digital trámites como el registro de contratos de adhesión, participación en concursos, presentación de denuncias y el seguimiento de reclamaciones, sin necesidad de acudir de manera presencial a la institución.

Según detalló, la plataforma busca reducir tiempos de espera y simplificar los procesos administrativos mediante un sistema accesible desde dispositivos móviles. Los usuarios podrán consultar el estado de sus solicitudes y recibir notificaciones relacionadas con sus gestiones.

Consultar precios actuales e históricos

Como parte de esta herramienta, Pro Consumidor integrará el Sistema Dominicano de Información de Precios (SIDIP 3.0), una versión actualizada que permitirá a los consumidores consultar precios actuales e históricos de productos de la canasta básica alimentaria, así como comparar costos entre supermercados, mercados y otros puntos de venta.

El encargado del Departamento de Tecnología, Yasser Matos, explicó que la aplicación, denominada Proco App, concentra en un solo espacio digital los servicios de la institución.

Indicó que el sistema también emitirá alertas cuando se detecten variaciones relevantes en los precios de productos esenciales y permitirá a los usuarios dar seguimiento a sus casos directamente desde la plataforma.

De acuerdo con Pro Consumidor, la aplicación continuará incorporando nuevas funciones para ampliar los servicios disponibles en línea y mejorar el acceso a la información relacionada con la protección de los derechos del consumidor.

¿Qué trae la aplicación?

El SIDIP 3.0 es una plataforma de vanguardia que analiza de forma inteligente el mercado en tiempo real al servicio del bolsillo dominicano, asimismo funciona como un sistema de alertas inteligentes, ya que emite avisos automáticos cuando se produce un deslizamiento de importancia en algún producto de la canasta básica alimentaria (CBA) o anomalías inflacionarias.

Además, a través de esta moderna aplicación digital los ciudadanos podrán comparar precios de la CBA en supermercados grandes y pequeños, así como en mercados, identificando en qué eslabón de la cadena de comercialización ahorran más.

Asimismo, con este sistema se podrá tener una visualización científica del historial de precios para un monitoreo transparente del costo de la vida, entre otras funciones relevantes para el consumidor.