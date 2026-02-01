×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Petróleo
Petróleo

Los precios del petróleo caen por optimismo de Trump sobre diálogo con Irán

El West Texas Intermediate cayó 3,4 % a 62,99 dólares el barril, mientras el Brent del mar del Norte bajó 3,2 % a 67,09 dólares

    Expandir imagen
    Los precios del petróleo caen por optimismo de Trump sobre diálogo con Irán
    El petrólo subió de precio. (FUENTE EXTERNA)

    Los precios del petróleo cayeron fuertemente el lunes luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara tener esperanzas de alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, aliviando los temores de un conflicto en la región rica en crudo.

    El West Texas Intermediate cayó 3,4 % a 62,99 dólares el barril, mientras el Brent del mar del Norte bajó 3,2 % a 67,09 dólares en el comercio matinal de Asia tras los comentarios de Trump.

    RELACIONADAS
    TEMAS -
    • Petróleo
    • crudo
    • Trump

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.