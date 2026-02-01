Los precios del petróleo caen por optimismo de Trump sobre diálogo con Irán

Los precios del petróleo cayeron fuertemente el lunes luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara tener esperanzas de alcanzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, aliviando los temores de un conflicto en la región rica en crudo.

El West Texas Intermediate cayó 3,4 % a 62,99 dólares el barril, mientras el Brent del mar del Norte bajó 3,2 % a 67,09 dólares en el comercio matinal de Asia tras los comentarios de Trump.