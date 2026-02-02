Cuatro naciones se disputan las exportaciones de vehículos eléctricos e híbridos a RD

Chino, estadounidense, japonés o coreano. Probablemente este sea uno de los dilemas a los que se enfrentan en los últimos años quien desean adquirir un vehículo: la nación de origen de la marca. El dominio por el mercado automotriz que enfrenta globalmente a los fabricantes tradicionales con los productores de China es una batalla que también se libra en el mercado dominicano.

Si el automóvil es de propulsión híbrida, las firmas japonesas controlan las exportaciones hacia el país; si es un autobús eléctrico, los chinos no tienen competencia. En cambio, en autos o jeepetas que se impulsan con electricidad, los estadounidenses van a la delantera. En el caso de los camiones de esa misma propulsión, los coreanos encabezan.

Así lo recogen las estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA), comprendidas entre 2021 y 2025, período en el cual se reportó el ingreso al país de 9,689 unidades eléctricas de todo tipo, incluyendo furgonetas, carros de golf, camionetas, minivan, entre otras, por un monto ascendente a los 185.7 millones de dólares.

En ese mismo lapso, arribaron al país 14,270 vehículos híbridos, cuyo valor totalizó 164.2 millones de dólares. En este segmento, las unidades tipo jeepeta y automóvil, fabricadas por marcas japonesas como Honda, Toyota y Nissan no dejan espacio a la competencia de marcas de otras naciones.

China y corea en pesados

Las compañías automotrices chinas exportaron a la República Dominicana todo tipo de unidades vehiculares eléctricas en los últimos cinco años. Sin embargo, su principal dominio residió en los autobuses con ese tipo de propulsión.

Los registros de la DGA evidencian que las seis marcas de autobuses que ingresaron al territorio dominicano entre 2021 y 2025, que sumaron 282 unidades, fueron importadas desde la nación asiática, tres de ellas: Zhongtong, JAC y King Long concentraron el 91.5 % del total, equivalente a 258 unidades.

En los tipos de vehículos pesados, la mayor parte de la importación de camiones eléctricos también fueron producidos por una automotriz asiática, en este caso por la coreana Hyundai.

De los 64 vehículos de ese tipo que ingresaron, 29 unidades fueron de la citada marca, equivalente al 45.3 %. Los restantes 35 camiones eléctricos pertenecen a distintos fabricantes chinos, incluyendo Weichai (12) y Farizon (5).

EE. UU. domina en livianos

A juzgar por la cantidad de vehículos livianos de la marca estadounidense Tesla que fueron importados al país entre 2021 y 2025, se puede inducir que los dominicanos prefieren los automóviles y jeepetas eléctricas de esa marca por encima de otras.

Al país ingresaron 268 autos eléctricos de ese fabricante en el citado período, seguidos de los Chevrolet, también estadounidense, con 154. Su más cercanos competidor es la automotriz china BYD, con 138 unidades.

En el caso de las jeepetas que se impulsan con electricidad, las Tesla sumaron 365 vehículos de ese tipo en los últimos cinco años, seguidos de las marcas chinas BYD (269) y Volvo (209).

Japón en los híbridos

En un dominio total del segmento de los híbridos, las firmas japonesas Honda, Toyota, Nissan y Lexus no dejan espacio a la competencia de automotrices de otros países.

En autos híbridos, entre 2021 y 2025, Honda (1,182), Toyota (1,008) y Nissan (459) agruparon el 94.3 % de las importaciones dominicanas de ese tipo de unidad, que ascendieron a 2,810, de acuerdo con las estadísticas de Aduanas.

En las jeepetas, el orden se intercambia. La automotriz Toyota dominó ese segmento, con 4,387 unidades importadas, seguida de Honda (3,363) y Lexus (1,394), sumando el 83.2 % del total del período, que alcanzó los 10,984 vehículos.

Las tierras raras y los vehículos eléctricos

China y los Estados Unidos libran una batalla comercial, lo que trabajo a ese escenario las denominadas tierras raras, materiales esenciales para los vehículos eléctricos. Datos de la Agencia Internacional de la Energía señalan que el país asiático controla más de 60 % de la extracción y el 92 % de su producción refinada a nivel mundial.

En el enfrentamiento, China utilizó las tierras raras como arma, imponiendo en abril de 2025 la obligación de una licencia de exportación para las empresas que procesan esos minerales, provocando que Estados Unidos denunciara un incumplimiento del acuerdo de Ginebra.

Tierras raras como el neodimio y el disprosio permiten fabricar imanes, los cuales tienen un papel esencial en los motores eléctricos, sensores de dirección asistida, sistemas de frenado regenerativo, entre otras funcionalidades.