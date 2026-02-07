Inespre instalará bodegas móviles en centros penitenciarios a partir de este domingo

Una persona recibe productos del Inespre en la bodega móvil, donde se ofrecen alimentos de calidad a precios accesibles. ( PRESIDENCIA.GOB.DO )

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) iniciará a partir de este domingo 8 la instalación de Bodegas Móviles en centros penitenciarios del país, como parte del trabajo interinstitucional acordado con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a alimentos de calidad a precios asequibles para las familias de las personas privadas de libertad, así como para comunidades cercanas a los recintos penitenciarios.

Además, el programa contribuye al apoyo a los productores nacionales, al integrar sus productos a los canales de comercialización del Inespre.

La institución informó que esta acción forma parte de sus políticas de compromiso social, orientadas a llevar soluciones que impacten de manera directa a distintos sectores de la población.

