Exportaciones salvan la venta de cemento en 2025 ante caída local

El sector cementero dominicano cerró el 2025 con un crecimiento total de un 2.3 % en el volumen de ventas, resultado de un desempeño diferenciado entre el mercado interno y el dinamismo de las exportaciones, en un contexto marcado por la desaceleración local de la construcción.

Durante el período, las ventas destinadas al mercado interno registraron un alza de solo un 0.9 %, un resultado que se sitúa muy por debajo de los niveles de crecimiento observados en años anteriores, cuando la industria se benefició de un mayor impulso del sector construcción.

En contraste, las exportaciones mostraron un desempeño destacado, al crecer un 9.2 %, debido a las inversiones realizadas por las empresas para ampliar su capacidad instalada, según una nota de prensa de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem).

Estos resultados están estrechamente vinculados al comportamiento de la construcción, que durante 2025 enfrentó un entorno de menor dinamismo, de acuerdo con el gremio

Los datos del Banco Central indican que, aunque el sector registró episodios puntuales de recuperación a lo largo del 2025, el desempeño acumulado fue irregular, tras varios meses consecutivos de contracción, cerrando el año con un crecimiento negativo de 1.8 %.

"El desempeño del sector cementero en 2025 confirma la fortaleza de nuestra industria y su capacidad para responder de manera eficiente a un entorno económico más desafiante. El crecimiento del volumen de ventas locales refleja claramente el contexto que vivió la construcción durante el año. Si bien se trata de un resultado positivo, está por debajo de los niveles históricos que tradicionalmente acompañan los períodos de mayor expansión del sector", expresó Jorge David Pérez, presidente de la Adocem.

Pérez subrayó, además, la importancia de continuar impulsando condiciones que favorezcan el desarrollo de la construcción como motor clave del crecimiento económico y la generación de empleo.

"La construcción es uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Por ello, resulta esencial promover políticas públicas y condiciones que estimulen la inversión en infraestructura, vivienda y proyectos productivos, elementos que inciden directamente en la competitividad y el bienestar del país", declaró.

Sobre Adocem

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento agrupa a las principales empresas productoras del país y trabaja para promover el desarrollo sostenible, la competitividad industrial y el fortalecimiento del sector construcción en la República Dominicana.