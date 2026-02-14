Ventas por San Valentín dinamizan el comercio en la Duarte

Una señora cruza la calle con sus regalos de San Valentín. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Con motivo de la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, comerciantes de la avenida Duarte expresaron que las ventas de artículos alusivos a la fecha se han mantenido positivas.

Propietarios de diversas tiendas indicaron que se registró un aumento en la demanda de obsequios para parejas, amigos y familiares, lo que dinamizó la actividad comercial en la zona.

Asimismo, señalaron que las ventas incrementaron a partir del mediodía, pero comenzaron a disminuir pasadas las cuatro de la tarde.

Variación en las ventas según la ubicación

Según Carlos Luna, gerente de la tienda La Bomba, el comportamiento varía dependiendo del sector. "Las ventas disminuyeron después de las 4:00 p.m. en la tienda de la Duarte; sin embargo, en la sucursal de Villa Mella aumentaron después de las 4:30 de la tarde", explicó.

Artículos más vendidos

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se observó que muchos clientes optaban por arreglos florales debido a su practicidad y rapidez al momento de la compra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/whatsapp-image-2026-02-14-at-92736-pm-1-e4afbc34.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/15/whatsapp-image-2026-02-14-at-92736-pm-2-92ca71ab.jpeg ‹ >

Entre los productos más vendidos figuran los arreglos florales, especialmente las rosas, seguidos de chocolates, peluches, globos decorativos, joyería y detalles personalizados como tazas, cojines y cajas de regalo.

Las ventas a través de redes sociales también registraron un movimiento significativo. Muchos usuarios prefirieron realizar sus compras en línea mediante plataformas como Facebook e Instagram, ya que esta modalidad resulta más rápida y eficiente. Además, quienes disponían de poco tiempo o buscaban evitar aglomeraciones optaron por esta alternativa.