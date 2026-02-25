Más de 1,300 productos ya tienen el sello "Hecho en RD"

Más de 1,300 productos están autorizados con sello "Hecho en República Dominicana", representando un crecimiento del 21 % respecto al año anterior y más de 190 licencias han sido emitidas para industrias de todos los tamaños y sectores, destacando que el 40 % de su totalidad son mipymes industriales.

La información fue ofrecada por el ministro Eduardo Sanz Lovatón, durante la celebración del tercer aniversario del sello de garantía "Hecho en República Dominicana", encabezado por la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, una iniciativa que reafirma el compromiso del Estado con la competitividad y la identidad del aparato productivo.

Al hablar en el acto, Peña enfatizó el valor del sello como una representación de la voluntad y el trabajo del pueblo dominicano.

"Hoy reafirmamos ese compromiso (...) al celebrar el tercer aniversario del sello Hecho en República Dominicana. Una iniciativa que nació en 2023 y que hoy se consolida como una pieza esencial de nuestro modelo de crecimiento sostenible".

Asimismo, destacó que el país es el primer exportador de tabaco premium del mundo, el primer exportador de ron en América Latina y el Caribe, y el sexto a nivel global. Segundo exportador de cacao en América Latina y el noveno en el mundo".

Además, dijo que el país se ha convertido en el tercer mayor exportador de dispositivos médicos del Caribe y Centroamérica hacia Estados Unidos y el segundo de interruptores eléctricos de la región, superando a economías de mayor tamaño.

De su lado, Sanz Lovatón, destacó que el sello no es solo un logo, sino una herramienta de transparencia y confianza para el consumidor.

El ministro agregó que solo en 2025, la manufactura local aportó 151,951 empleos, mientras que las exportaciones de bienes industriales del régimen nacional superaron los US$2,028.3 millones.