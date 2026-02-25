Industria y Comercio celebra tercer aniversario del Sello "Hecho en República Dominicana"

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, encabezó este miércoles la celebración del tercer aniversario del sello de garantía "Hecho en República Dominicana", una iniciativa de esa cartera que reafirma el compromiso del Estado con la competitividad y la identidad del aparato productivo.

Durante su intervención, la vicepresidenta Raquel Peña enfatizó el valor del sello como una representación de la voluntad y el trabajo del pueblo dominicano, señalando que desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader se ha acompañado a las empresas exportadoras y a las Mipymes con políticas públicas que fortalecen su capacidad exportadora.

"Hoy reafirmamos ese compromiso. Y lo hacemos proyectando esta visión hacia el futuro, al celebrar el tercer aniversario del Sello Hecho en RD. Una iniciativa que nació en 2023 y que hoy se consolida como una pieza esencial de nuestro modelo de crecimiento sostenible".

Las exportaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-25-at-51015-pm-db5710ca.jpeg Raquel Peña, vicepresidenta de la República. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Peña destacó que hoy, la República Dominicana es el primer exportador de tabaco premium del mundo, el primer exportador de ron en América Latina y el Caribe, y el sexto a nivel global y el segundo exportador de cacao en América Latina y el noveno en el mundo", expresó.

Además, dijo que el país se ha convertido en el tercer mayor exportador de dispositivos médicos del Caribe y Centroamérica hacia Estados Unidos y el segundo mayor exportador de interruptores eléctricos de la región, superando economías de mayor tamaño.

Por su parte, el ministro Sanz Lovatón destacó que el sello no es solo un logo, sino una herramienta de transparencia y confianza para el consumidor.

"El futuro de la República Dominicana se construye produciendo aquí. Cuando un dominicano compra un producto hecho aquí, está invirtiendo en su propio país", afirmó.

1,300 productos autorizados

Informó que, a la fecha, más de 1,300 productos están autorizados representando un crecimiento del 21 % respecto al año anterior y más de 190 licencias han sido emitidas para industrias de todos los tamaños y sectores, destacando que el 40 % de su totalidad son Mipymes industriales.

"Este ecosistema productivo se refleja en indicadores económicos contundentes: solo en 2025, la manufactura local aportó 151,951 empleos, mientras que las exportaciones de bienes industriales del régimen nacional superaron los US$ 2,028.3 millones", aseveró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-25-at-51018-pm-1dc3e31e.jpeg Asistentes al acto. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Palabras de Julio Brache

Desde la perspectiva del sector industrial, Julio Brache, en representación de la AIRD, expresó que en estos tres años, el Sello, además de haber fortalecido el orgullo nacional, ha recordado que el desarrollo económico no es una abstracción: "se construye en fábricas, talleres, parques industriales, líneas de ensamblaje y centros logísticos donde miles de dominicanos aportan su talento cada día".

Resaltó que "cuando defendemos lo que hacemos, defendemos lo que somos. Hecho en RD no es solo un sello; es el orgullo de una nación que sabe producir y sabe crecer".

En ese mismo orden, Oliverio Espaillat, en nombre de la AIREN, destacó el alcance de la alianza afirmando que: "el 37 % de las industrias autorizadas se concentra en la Región Norte, reflejando el peso estratégico del Cibao dentro de esta iniciativa país. Cada licencia representa confianza. Cada producto con el sello representa empleo dominicano, inversión local y compromiso empresarial".

"Hoy celebramos el Sello Hecho en República Dominicana porque tiene credibilidad: exige cumplimiento. Tiene legitimidad: distingue lo manufacturado en nuestro territorio. Tiene coherencia: fortalece la formalidad y la transparencia. Y, sobre todo, porque detrás de cada producto con ese distintivo hay historias de esfuerzo, empleos que sostienen familias y empresas que decidieron enaltecer la dominicanidad en su hacer", manifestó.

Reconocimientos Durante el evento, se otorgaron reconocimientos a industrias destacadas en el uso del "Sello Hecho en República Dominicana", donde por primera vez se premió la trayectoria de empresas como Font Gamundi, Pasteurizadora Rica, Bepensa Dominicana e Isidro Bordas, así como el liderazgo de Mipymes y el papel de la mujer en la industria, personificado en Indira Marielis Ramos de Hair Plus. Con la mirada puesta en el futuro, el MICM reafirmó que el servicio del sello, ya incorporado bajo los estándares de excelencia de la certificación ISO 9001:2015, continuará expandiéndose para que cada producto dominicano sea reconocido por su origen y calidad en cualquier mercado del mundo.

En el evento estuvieron presentes Julio Brache, presidente de la Directiva Nacional de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y, Oliverio Espaillat, vicepresidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)