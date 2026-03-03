El ingreso real por cada miembro del hogar se situó en RD$14,486.8 en 2025

Dinero en efectivo. Aunque Hacienda y Economía señala que el ingreso real per cápita habría mostrado una mejora de 15.2 % entre el 2019 y el 2025, se trata de un aumento de ingresos de apenas 1,909.8 pesos entre cada persona. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El ingreso real promedio por cada miembro del hogar se situó en 14,486.8 pesos en 2025, para un crecimiento interanual de 6.5 %, según el boletín de pobreza monetaria del Ministerio de Hacienda y Economía, que atribuye la mejora principalmente al desempeño del mercado laboral.

Para el 2025, el ingreso nominal promedio mensual dividido entre cada miembro del hogar–una cifra que se toma como referencia para compararla con el umbral de la pobreza– se situó en 20,192.1 pesos, de acuerdo a un boletín del Ministerio de Hacienda y Economía.

El estudio precisa que el ingreso real promedio per cápita de los hogares – que permite analizar con más precisión el bienestar económico de los hogares al descontar el incremento de precios– se situó en 14,486.8 pesos el año pasado, para un aumento de solo 879.8 pesos por persona si se le compara a los 13,606.9 pesos promedio del 2024.

Aunque la institución señala que el ingreso real per cápita habría mostrado una mejora de 15.2 % entre el 2019 y el 2025, se trata de un aumento de ingresos de apenas 1,909.8 pesos entre cada persona.

Esto se da en un contexto en el que la canasta básica familiar nacional –que muestra cuánto le cuesta a los hogares, en general, la adquisición de los principales insumos y artículos de necesidad– subió 13,549 pesos en seis años, pasando de 34,992.80 pesos a 48,541.84 pesos, según los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Aunque se necesitaría conocer el promedio de miembros que conforman el hogar para hacer una comparación equitativa entre la canasta básica y el ingreso real per cápita, la expansión de su costo sirve de referencia de cuánto la inflación ha impactado sobre el ingreso de los hogares lo que, en última instancia, también incide sobre el poder adquisitivo de cada miembro del hogar.

Impacto del mercado laboral

Este incremento de 6.5 % en el ingreso real de los hogares estuvo incidido por los ingresos laborales, que explicaron el 103.4 % de la variación total.

Así, estos superaron los ingresos no laborales en especie, que tuvieron una contracción de 5.1 %, seguidos de las transferencias gubernamentales directas (-4.4 %), en especies (-1.9 %) y las remesas del exterior (-1.0 %).

Por otro lado, el salario nominal promedio de la población ocupada fue de 24,290.2 pesos en 2025, para un crecimiento interanual de 8.8 %.

Si se ajusta por inflación, este salario se traduce en 18,586.4 pesos, para una variación interanual de 4.9 %, según los datos contenidos en el boletín "Estadísticas oficiales de pobreza monetaria en República Dominicana 2025", publicado por la institución.

En tanto, el ingreso laboral monetario nominal –que no incluye compensaciones en especie– se ubicó en 29,704 pesos el año pasado, para un incremento de 9.6 % respecto al 2024, cuando se situara en 27,106 pesos. Sin embargo, al ajustar por inflación, este ingreso fue de 21,319.2 pesos.

Pobreza monetaria

De acuerdo al estudio, la tasa de pobreza monetaria general se situó en 17.3 %, representando una baja de 1.7 puntos porcentuales respecto al 19.0 % en el que se encontraba en el 2024.

La pobreza moderada se ubicó en 15.1 %, lo que equivale a una reducción de 1.5 puntos porcentuales en comparación con el 2024.

En cuanto a la pobreza extrema, unas 24,749 personas lograron superar esta condición el año pasado, lo que permitió que la tasa pasara del 2.4 % en el 2024 al 2.2 % en el 2025.

La brecha de pobreza –un indicador que mide la distancia promedio de los pobres respecto del umbral de la pobreza– se ubicó en 4.9 % en el 2025, el valor "más bajo observado" en toda la serie, lo que supuso 0.4 puntos porcentuales frente al año previo.

En tanto, la severidad de la pobreza –que refleja la intensidad de esta condición– estuvo en 2.1 %, mostrando una reducción en el grado de concentración de la pobreza.