La inflación se sitúa en 4.67 % interanual a febrero de este año

Racimo de plátanos en venta en la Feria Ganadera. Según el Banco Central, este fue uno de los productos que registró una disminución de precios en febrero, comparado con enero de este año. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La inflación interanual en la República Dominicana se situó en 4.67 % en febrero de 2026, una reducción de 31 puntos básicos respecto al 4.98 % registrado en enero de este año, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De acuerdo con la entidad monetaria, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.03 % en febrero, reflejando la normalización en la oferta de algunos alimentos de alta ponderación en la canasta familiar, como el pollo fresco y los plátanos en sus distintas variedades, así como otros productos agrícolas que habían sido afectados por las lluvias registradas a finales de 2025, incluidas las asociadas a la tormenta Melissa.

El BCRD indicó que el comportamiento del IPC en febrero estuvo explicado principalmente por la variación de -0.56 % en el grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

En tanto, la variación mensual de la inflación subyacente mensual se ubicó en 0.33 %, situando la interanual en 4.76 %, también dentro del rango meta del Banco Central.

Este indicador excluye artículos con alta volatilidad de precios o regulados, como algunos alimentos, combustibles, transporte, tarifa eléctrica, bebidas alcohólicas y tabaco, por lo que permite obtener señales más claras para la conducción de la política monetaria.

Con este resultado, la inflación permanece dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido en el programa monetario, acumulando 34 meses consecutivos dentro del objetivo, es decir, desde mayo de 2023.

Variación por grupos

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC correspondientes a febrero de 2026, el Banco Central destacó que las reducciones en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas y Transporte atenuaron los aumentos registrados en Restaurantes y Hoteles, Bienes y Servicios Diversos, Salud y Vivienda.

El grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró una variación de -0.56 %, impulsada por disminuciones en los precios de plátanos verdes y maduros, pollo fresco, ajíes, tomates, batatas, zanahorias y papas. En contraste, aumentos en productos como guandules verdes, bacalao, carne de res, refrescos y café moderaron la caída del índice.

El grupo Transporte presentó una variación de -0.20 %, principalmente por reducciones en los precios de los automóviles, pese a alzas en las tarifas del pasaje aéreo y en servicios de reparación de vehículos.

Por su parte, Restaurantes y Hoteles registró una variación de 0.75 %, asociada al aumento en los precios de las comidas preparadas fuera del hogar, como el plato del día, servicios de víveres con acompañamiento y el servicio de pollo.

El índice de Bienes y Servicios Diversos creció 0.40 %, debido al incremento en servicios y artículos de cuidado personal, mientras que Salud registró 0.79 %, impulsado por el alza en productos farmacéuticos. En tanto, Vivienda aumentó 0.29 %, asociado a mayores precios en el servicio de alquiler.

Inflación en bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables registró una variación de -0.11 % en febrero, influida por las disminuciones en algunos alimentos y en los precios de los automóviles.

En contraste, el índice de bienes y servicios no transables mostró una inflación de 0.16 %.

Inflación por regiones

Por regiones, la inflación mensual de febrero respecto a enero fue de 0.07 % en la región Ozama (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo), -0.03 % en la región Norte o Cibao, 0.16 % en la región Este y -0.12 % en la región Sur.

El Banco Central explicó que las variaciones en las regiones Ozama y Este respondieron principalmente a aumentos en los servicios de alquiler de vivienda, mientras que las tasas negativas en las regiones Norte y Sur estuvieron asociadas a las reducciones registradas en el grupo de alimentos.

Inflación por quintiles

Los resultados por estratos socioeconómicos mostraron una inflación de 0.02 % en el quintil 1, 0.03 % en el quintil 2 y 0.05 % en el quintil 3. Los quintiles 4 y 5 registraron variaciones de 0.01 % y 0.12 %, respectivamente.

La tasa más alta en el quintil 5 estuvo asociada a una menor incidencia de la caída de los alimentos y a una mayor contribución del aumento en las tarifas del pasaje aéreo y en los servicios de comidas fuera del hogar.