El consumo supera en 12.1 % la producción agropecuaria en 2025

La República Dominicana cuenta con la capacidad de cubrir casi el 90 % de los principales alimentos que demanda la población desde hace más de diez años, frente a un consumo el cual crece rápidamente.

Para el 2025, la producción agropecuaria alcanzó los 346.7 millones de quintales, 18.5 millones más que los 328.2 millones de quintales respecto al año anterior, para un crecimiento de 5.6 %.

Sin embargo, el consumo estimado de estos productos por parte de la población dominicana se situó en 388.6 millones de quintales el año pasado, superando en 41.9 millones de quintales (12.1 % más) la producción, lo cual significa que la diferencia en esta demanda debió ser compensada con importaciones.

Estos niveles también fueron 6.1 % más elevados respecto a las estimaciones del 2024, que lo situaron en 366.3 millones de quintales.

Esto hizo que la autosuficiencia agropecuaria del país se contrajera cuatro puntos porcentuales el año pasado, de 89.6 % en 2024 a 89.2 % en el 2025, conforme a las estadísticas del Ministerio de Agricultura.

Consumo por rubros

Si se analiza la tendencia del consumo aparente por rubro agropecuario, se observa que los dominicanos tuvieron una mayor demanda de frutas y víveres durante el 2025, como el coco seco, que pasó de 14.3 a 16.1 millones de quintales (para un alza de 12.9 %), los huevos, de 6.1 a 6.7 millones (10.3 %), la piña, de 18.4 a 20.3 millones (10.6 %) y el aguacate, de 25.6 a 27.8 millones de quintales (8.7 %).

A estos se suman otros rubros como la lechosa (8.1 %), guineos (8.0 %), plátanos (7.9 %), tayota (5.6 %) y arroz (4.7 %).

También destaca un incremento de 21.9 % en el maíz, que pasó de 35.5 a 43.3 millones de quintales en el 2025, (7.8 millones por encima del 2024). Más que un alimento, este producto es una de las principales materias primas de las que dependen otros rubros, como el sector avícola.

Por el contrario, entre los productos en los que más cayó el consumo el año pasado se encuentra el mango, que pasó de 2.3 a 1.8 millones de quintales (-21.8 %), el ajo, que pasó de 488,611 a 399,153 quintales (-18.3 %), la miel, de 15,989 a 13,504 quintales (-15.5 %) o la leche líquida, que pasó de 26.7 a 23.0 millones de quintales (-14.0 %).

Producción La producción pudo responder en buena medida al aumento en el consumo estimado de los rubros agropecuarios más demandados por la población, presentando niveles de autosuficiencia de entre el 95.7 % y el 113.5 % en los citados rubros en el 2025.

Importaciones

En términos generales, el país tuvo que importar 52.5 millones de quintales en alimentos e insumos.

De este modo, las importaciones agropecuarias fueron de 5,594.9 millones de dólares en el 2025, para un crecimiento de 4.5 % con relación a los 5,356.6 millones de dólares del 2024.

Por volumen, el maíz fue el producto más importado con 41.2 millones de quintales, seguido de la carne de cerdo (2.2 millones), la leche líquida y la carne de pollo (ambos con 1.9 millones), entre otros rubros.