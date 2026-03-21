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Pro Consumidor anuncia retiro preventivo del power bank 35W Lithium PoE UPS por riesgo

Se trata del producto 35W Lithium PoE UPS & USB-C power bank de la empresa Forza Technologies, LLC

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    Pro Consumidor anuncia retiro preventivo del power bank 35W Lithium PoE UPS por riesgo
    Pro Consumidor retiró el producto 35W Lithium PoE UPS & USB-C power bank por criterios preventivos. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este sábado sobre el retiro voluntario y preventivo de un dispositivo tecnológico comercializado en el país, tras detectarse que podría representar un riesgo para la seguridad de los usuarios.

    La medida ha sido adoptada por la empresa Forza Technologies, LLC, y aplica exclusivamente al producto identificado como "35W Lithium PoE UPS & USB-C power bank", un equipo portátil que integra baterías de litio y que ha sido distribuido en República Dominicana a través de tiendas autorizadas.

    De acuerdo con la entidad reguladora, hasta la fecha no se han reportado incidentes en el territorio nacional asociados al uso de este dispositivo. No obstante, el retiro responde a criterios preventivos, en línea con las normativas de protección al consumidor y seguridad de productos.

    Pro Consumidor precisó que la medida se limita estrictamente al modelo señalado, por lo que otros productos de la marca no se ven afectados. 

    Exhortó a los consumidores que posean el equipo a suspender su uso de manera inmediata y a ponerse en contacto con el fabricante para recibir instrucciones sobre el proceso de reembolso, a través del correo electrónico notices@forzaups.com.

    La institución instó a los distribuidores autorizados a cesar de forma inmediata la comercialización del producto involucrado, como parte de las acciones orientadas a prevenir cualquier eventualidad.

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    • El organismo refirió que este retiro se realiza en cumplimiento de los artículos 35 y 36 de la Ley número 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
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