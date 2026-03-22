Precio de la gasolina en RD se mantiene en el promedio global

El precio de la gasolina en la República Dominicana continúa generando debate, pero los datos internacionales muestran que en el país se mantiene dentro del promedio global, en línea con el comportamiento de los mercados internacionales.

Según Global Petrol Prices, al 16 de marzo de 2026, el costo local rondaba los US$4.76 por galón, ubicándose dentro del rango global estimado entre US$4.3 y US$5.3.

Una comparación con otros países confirma esta tendencia. En América Latina, por ejemplo, Argentina registraba US$5.08 por galón, Brasil US$4.65, Chile US$5.06, Colombia US$4.08, Costa Rica US$5.13, Guatemala US$4.45, Panamá US$3.59, México US$5.66 y Perú US$5.82.

En Asia, los precios también reflejan niveles similares, con India en US$4.15, China en US$4.51, Filipinas en US$4.56, Tailandia en US$4.89, Japón en US$3.77 y Corea del Sur en US$5.47.

En Europa, los costos son considerablemente más altos debido a la carga fiscal. Francia alcanzaba los US$8.25 por galón, España US$7.62 y Reino Unido US$7.09, posicionándose por encima del promedio global.

Este panorama evidencia que los precios de los combustibles responden a dinámicas internacionales del petróleo, donde factores como la geopolítica, la oferta y la demanda influyen directamente en los mercados, especialmente en países importadores de energía como la República Dominicana.

El comportamiento de Estados Unidos refuerza esta realidad. Al 16 de marzo de 2026, el precio promedio nacional de la gasolina en ese país rondaba los US$4.07 por galón, confirmando que incluso una de las mayores economías del mundo enfrenta niveles similares dentro del contexto global.