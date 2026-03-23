A pesar de que el presidente de la República, Luis Abinader, quiso transmitir calma y acciones claras a los dominicanos sobre cómo el Gobierno hará frente a las repercusiones de la guerra del Golfo Pérsico sobre la economía dominicana, los ciudadanos temen un mayor incremento en el costo de la vida, sobre todo para los más pobres y los que ganan menos.

"La vida está muy difícil; si el Gobierno no toma iniciativa con eso, los más necesitados van a sufrir mucho", expresó Manolo Félix, un vendedor de guarapo de caña frente a las paradas de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Personalmente, Félix mostró preocupación sobre cómo compra ahora la gasolina 15 pesos más cara, lo que afecta directamente sobre su negocio, ya que transporta su guarapo en una guagua pequeña.

"Ahora uno tiene que comprar la gasolina (más cara) y vender el producto al mismo precio, sino te lo dejan de comprar. Tan sencillo como eso", lamentó, aunque valoró contar con la fuerza de trabajo para "buscarse el pan de cada día".

Si bien la mayoría de las personas consultadas en un recorrido realizado por Diario Libre comprenden el impacto del conflicto bélico sobre los precios del petróleo y cuán dependiente es el país de este recurso, las expectativas de que esta coyuntura internacional no se refleje en la comida, el transporte y los combustibles, son muy bajas.

Para la joven Yudith Espinal, Abinader debe analizar qué medidas tomar a favor de la ciudadanía que más lo necesita. Considera que el Gobierno "no puede tapar el sol con un dedo" y debe reconocer que cada aumento de precios afecta a los más necesitados.

"Una ama de casa, una persona que concha, una persona que se gana la vida con un motor, necesita que realmente se apliquen medidas a favor. No solamente que se mencione qué se va a hacer, sino que se haga", enfatizó.

"Este Gobierno está en poca cosa", lamentó María Rosario. "No tiene de donde echar mano, y las personas que estamos enfermas no estamos en nada", manifestó.

Reconoció que ahora mismo, su mayor preocupación ante todo el panorama actual es cuán cara está la comida y los medicamentos, pues una sola pastilla "para los huesos", de la que ella depende "cuesta mil pesos, una sola".

"Todo subiendo y nosotros ganando lo mismo", lamentó Josefina Colón. "Todo subiendo y el mismo presupuesto".

Preocupación en el transporte

Para choferes de rutas y transportistas, el escenario actual no luce halagüeño.

Bienvenido Doñé Rojas, dirigente de una ruta de autobuses desde el distrito municipal de Medina, en San Cristóbal hasta Santo Domingo, asegura que a él mismo le cuesta 400 pesos ida y vuelta movilizarse diariamente hacia ambos puntos.

"Yo soy dirigente de una ruta (de autobuses), tenemos 25 unidades. Y nosotros no aguantamos; tenemos que pagar demasiado peaje", deploró.

Explicó que, aunque no han analizado de momento incrementar el precio a los pasajeros, la tarjeta de subsidios que el Gobierno les otorga como apoyo para la compra de combustibles "no siempre pasa", por falta de fondos.

Otro transportista de una ruta Santo Domingo-Villa Altagracia, que solo se identificó como Mario, describió como "un caos" la situación generada tras el nuevo ajuste al alza de la gasolina.

"Un caos, para el pobre. Nosotros subimos el pasaje y punto pero, ¿y el pobre?", se preguntó.

Valoran trabajo remoto Sin embargo, no todo es visto de manera negativa. Varias personas vieron como positivo el llamado que Abinader realizó a la clase empresarial para retomar el trabajo desde la casa, de manera que se pueda optimizar y gastar menos combustible. "Ese tema se implementó en el 2021", recordó José Lara del Rosario, quien indicó que esta es una manera de mantener el empleo, generar más puestos de trabajo y hacer que la gente cuente con más dinero."La medida está correcta cuando el tipo de trabajo que se vaya a desempeñar sea acorde con el teletrabajo, porque tenemos que ver las dos cosas", observó Espinal, quien considera que la medida disminuiría el tránsito y reduciría el gasto de la gasolina y el gasoil.

Leer más PLD exige plan de austeridad y advierte que la crisis requiere sacrificios