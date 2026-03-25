Ministro trata con comerciantes medidas para evitar guerra genere desabastecimiento de productos

El encuentro entre el ministro de Industria, Comercio y Mipymes con los comerciantes. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, se reunió con el Consejo Nacional de Comercio de Provisiones (CNCP) para trazar una contención que garantice el abastecimiento continuo, neutralice la especulación y preserve la estabilidad económica de las familias dominicanas.

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El encuentro se celebró en medio del conflicto bélico en Medio Oriente que está afectando en el comercio marítimo global. Durante la sesión de trabajo, se delinearon mecanismos para asegurar que los inventarios de productos esenciales fluyan sin interrupciones desde los puertos hasta el consumidor final.

“El mundo está atravesando niveles de incertidumbre sin precedentes debido al conflicto, pero en la República Dominicana la instrucción es: anticipación y control. Esta mesa con el CNCP es nuestro muro de contención. Estamos garantizando que, sin importar la volatilidad externa, la comida de los dominicanos llegue a sus mesas con el respaldo de un ecosistema comercial sólido y un gobierno que asume su rol de protector económico”, precisó Sanz Lovatón.

El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió el pasado domingo que la guerra en Irán está generando un aumento significativo en los precios internacionales del petróleo, combustibles y algunos alimentos, lo que tendrá repercusiones directas en la economía nacional, al tiempo que anunció medidas para mitigar su impacto sin comprometer la estabilidad fiscal.

Alianza de corresponsabilidad

De su lado, Jorge Jerez, presidente del CNCP, respaldó la postura gubernamental de articulación anticipada. La delegación comercial, que integra el motor de las importaciones de alimentos a nivel nacional, acordaron una alianza de corresponsabilidad para mantener la fluidez operativa y mitigar presiones artificiales en los precios de la canasta básica, según establece una nota de prensa.

La articulación entre el MICM y el CNCP contó también con la participación de los comerciantes: Sócrates Méndez, Olga Payero, Andrés Cosma, Julián Parra, Julio Carpio, Iván Batista y Fremio Melo.