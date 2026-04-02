Industria y Comercio despliega operativo nacional contra el comercio ilícito en Semana Santa

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, junto al director del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), general Orlando Jerez. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, encabezó, junto al director del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), general Orlando Jerez, un operativo nacional para enfrentar el comercio ilícito y el contrabando en Semana Santa 2026.

Las autoridades informaron que el plan incluye un despliegue de inteligencia en todo el territorio, con el objetivo de neutralizar redes que intentan introducir en el país productos ilegales, especialmente bebidas alcohólicas adulteradas, durante el período de mayor movilización ciudadana.

"No hay margen de error cuando se trata de la vida de nuestra gente. Estamos coordinando acciones para proteger a las familias dominicanas de quienes buscan lucrarse con productos ilícitos", expresó Sanz Lovatón durante la mesa de coordinación, indica una nota de prensa.

El operativo contempla la movilización de unidades del Ceccom en las ocho direcciones regionales del país, con instrucciones de intervenir almacenes clandestinos y desarticular la cadena de distribución de mercancías ilegales antes de que lleguen a zonas de alta concentración turística y social.

El MICM explicó que estas acciones forman parte de un enfoque de seguridad que busca proteger tanto la salud de la población como la economía formal, en especial a pequeños comerciantes afectados por la competencia desleal del contrabando.

Asimismo, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el operativo "Conciencia por la Vida", las autoridades exhortaron a la población a consumir alcohol con responsabilidad.

Entre las recomendaciones figuran evitar productos con precios inusualmente bajos, verificar los sellos de seguridad y la tapa de las botellas, y descartar cualquier bebida que presente sedimentos o turbidez.

Las autoridades indicaron que el operativo se mantendrá activo de forma continua hasta el final del asueto de Semana Santa.