Inflación interanual fue 4.63 % en marzo, con alza en transporte por combustibles y pasajes aéreos

Una persona llenando el tanque de combustible de su motor. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La inflación interanual en la República Dominicana se ubicó en 4.63 % en marzo de este 2026, manteniéndose dentro del rango meta del Banco Central por 35 meses consecutivos, en un mes marcado por presiones puntuales del grupo Transporte, que registró un incremento de 0.99 %.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) explicó hoy que este comportamiento del transporte responde a los ajustes dispuestos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en las gasolinas regular y premium y el gasoil, asociados al aumento del petróleo en los mercados internacionales, así como a incrementos verificados en las tarifas del pasaje aéreo.

En términos mensuales, el índice de precios al consumidor (IPC) presentó una variación de 0.27 %, resultado en el que, además de Transporte, incidieron los grupos Restaurantes y Hoteles, Bienes y Servicios Diversos, Vivienda y Salud.

La inflación subyacente mensual fue de 0.23 %, lo que contribuyó a que la tasa interanual descendiera por segundo mes consecutivo hasta 4.58 %, permaneciendo también dentro del rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 %. Este indicador excluye componentes volátiles como alimentos, combustibles y servicios regulados, incluyendo el transporte.

Otros grupos que incidieron en la inflación

El grupo Restaurantes y Hoteles registró una variación de 0.53 %, impulsada por aumentos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, como el plato del día, servicios de víveres con acompañamiento y el servicio de pollo.

En tanto, Bienes y Servicios Diversos presentó un alza de 0.38 %, asociada al incremento en servicios de cuidado personal y seguros de salud, mientras que Vivienda creció 0.24 %, principalmente por el aumento en alquileres.

El grupo Salud mostró una variación de 0.54 %, explicada por alzas en algunos medicamentos y en las consultas médicas.

Levantamiento de información Para la estimación del IPC, el Banco Central levanta la Encuesta Nacional de Precios al Consumidor en 11,168 establecimientos a nivel nacional, recopilando más de 200,000 cotizaciones de precios correspondientes a 364 artículos de la canasta de consumo, con acompañamiento técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Descienden los alimentos y bebidas

El BCRD destacó que la inflación no fue de mayor magnitud debido a las variaciones negativas en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (-0.15 %) y Comunicaciones (-0.21 %).

En el caso de los alimentos, la reducción se atribuye a la normalización de las condiciones de oferta tras los fenómenos climáticos de finales del año pasado, reflejada en bajas de precios en productos como plátanos, pollo fresco, batatas, guineos verdes y papas, que no fueron compensadas por alzas en ajíes, carne de res, aguacates, limones agrios, bacalao, yuca, naranjas, arroz y cebollas.

En Comunicaciones, la disminución responde a reducciones en los servicios combinados de telecomunicaciones, especialmente en transmisión de datos en línea (sreaming).

Bienes transables, regiones y quintiles

El IPC de los bienes transables registró una variación de 0.40 % en marzo, influenciado por el aumento en combustibles y pasajes aéreos, mientras que los bienes y servicios no transables presentaron una inflación de 0.15 %.

Por regiones, las mayores variaciones se observaron en el norte (0.41 %) y el este (0.37 %), donde el impacto del transporte fue más pronunciado seguido de la región sur, con 0.19 %. Mientras, la región Ozama (que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo) registró 0.17 %.

Por nivel socioeconómico, los quintiles 1, 2 y 3 presentaron inflaciones de 0.13 %, 0.16 % y 0.18 %, respectivamente, mientras que los quintiles 4 y 5 registraron 0.19 % y 0.41 %.

Este último evidenció la mayor tasa, debido a una mayor incidencia del alza en transporte, particularmente en pasajes aéreos y combustibles.