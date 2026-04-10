Importadores proponen medidas para mejorar la competitividad económica

La Asociación Nacional de Importadores (ANI) advirtió que, en medio de un entorno económico marcado por la incertidumbre y presiones externas, el país necesita avanzar hacia condiciones más equilibradas que fortalezcan la competitividad y garanticen una distribución justa de las cargas regulatorias.

En un comunicado, el gremio empresarial planteó tres prioridades clave para mejorar el clima económico y apoyar a los sectores productivos.

En primer lugar, propuso reforzar la disciplina fiscal y la eficiencia del gasto público mediante un plan efectivo de control y racionalización del gasto estatal, con el objetivo de reducir las presiones fiscales que enfrentan las empresas formales.

Asimismo, la ANI instó a revisar el esquema de residuos sólidos, sugiriendo la continuidad de las tarifas anteriores en el corto plazo, junto con la apertura de un diálogo técnico entre autoridades y sectores involucrados. La organización también planteó la necesidad de adecuar el modelo tarifario bajo criterios de proporcionalidad y sostenibilidad.

Como tercer eje, el gremio abogó por el fortalecimiento de los controles frente a la informalidad y la evasión, al considerar que estas prácticas generan competencia desleal, afectan la recaudación fiscal y desincentivan la formalización de la economía.

Contribución y compromiso del sector importador

La ANI sostuvo que estas medidas buscan promover un entorno económico más equitativo, predecible y sostenible, que reconozca el aporte del sector formal y fomente condiciones de competencia justa.

El gremio destacó además el rol estratégico del sector importador en la economía dominicana, subrayando su contribución al abastecimiento del mercado, la generación de empleos formales y el sostenimiento de las finanzas públicas.

Indicó que, durante más de cinco décadas, sus asociados han sido un pilar del comercio internacional del país, facilitando el acceso a bienes de consumo, alimentos e insumos productivos.

A juicio de la organización, el impacto del sector trasciende el ámbito comercial, al incidir directamente en la dinamización del mercado interno, la creación de empleos y la recaudación fiscal, elementos clave para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En ese contexto, la ANI reiteró su compromiso con la formalidad, la transparencia y el cumplimiento del marco regulatorio vigente, que incluye disposiciones aduaneras, sanitarias, técnicas y fiscales.

Finalmente, el gremio expresó su disposición de colaborar con las autoridades en la construcción de soluciones que impulsen la competitividad y el desarrollo sostenible, al tiempo que enfatizó que las políticas públicas deben sustentarse en el diálogo, la proporcionalidad y la previsibilidad.

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