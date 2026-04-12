Pro Consumidor retira más de cinco millones de productos no aptos para consumo humano

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que durante el primer trimestre de 2026 retiró del mercado más de cinco millones de productos no aptos para el consumo humano, como parte de operativos de inspección realizados a nivel nacional.

El director de la entidad, Eddy Alcántara, calificó la cifra como "sin precedentes" y aseguró que estas acciones buscan proteger la salud de la población y frenar prácticas comerciales irregulares.

De acuerdo con la institución, los decomisos se llevaron a cabo en supermercados, colmados y almacenes de distintas provincias, donde se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas productos vencidos, latas en mal estado, ausencia de etiquetado, presencia de plagas, mercancías en descomposición, así como artículos falsificados o adulterados.

Productos retirados del mercado

Entre los productos retirados figuran alimentos de consumo masivo como arroz, habichuelas, sardinas, harinas, leche enlatada, sopas instantáneas, mantequilla, quesos, jugos y salsas.

En cuanto a productos ilícitos, Pro Consumidor también informó sobre la incautación de miles de unidades de cigarrillos, cigarros y bebidas alcohólicas, incluyendo whisky y ron, introducidos de contrabando o falsificados.

Un riesgo para la salud

Alcántara indicó que estas prácticas representan un riesgo para la salud pública, al tiempo que afirmó que los casos de muertes por consumo de alcohol adulterado se han reducido significativamente en los últimos años.

La entidad explicó que estas acciones se realizan en cumplimiento de la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, y reiteró su compromiso de garantizar la seguridad y calidad de los productos disponibles en el mercado.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en los establecimientos comerciales, mientras aseguró que los operativos de inspección continuarán de manera permanente en todo el país.