Preservativos subirían de precio por crisis derivada de guerra con Irán

El aumento de precios de los preservativos es un fenómeno que evidencia cómo los conflictos internacionales pueden afectar productos básicos vinculados a la salud y la planificación familiar. ( FREEPIK )

El impacto de la guerra con Irán sigue extendiéndose más allá del ámbito energético y geopolítico. Ahora, uno de los productos más comunes y esenciales para la salud pública también se ve afectado: los preservativos.

El mayor fabricante mundial, la empresa malasia Karex, ha advertido que sus precios podrían aumentar hasta un 30% como consecuencia directa del conflicto.

Este incremento responde a una combinación de factores que han tensionado la producción y distribución a nivel global, desde el encarecimiento de materias primas hasta retrasos logísticos en mercados clave.

Un efecto dominó desde la energía hasta el consumidor

El conflicto ha alterado significativamente el suministro de productos petroquímicos, fundamentales en la fabricación de preservativos. Materiales como el caucho sintético, el nitrilo, el aluminio para el empaque y los lubricantes derivados del petróleo han registrado aumentos de entre un 25 % y un 30 % en sus costos.

A esto se suma el alza en los precios de la energía y el transporte, lo que ha encarecido aún más la producción. Ante este escenario, los fabricantes han comenzado a trasladar esos costos al consumidor final, al no poder absorberlos completamente.

Retrasos logísticos y escasez en aumento

Otro factor clave es la interrupción en las cadenas de suministro. El transporte marítimo ha sufrido importantes retrasos, con envíos que antes tardaban un mes y ahora pueden demorar hasta dos o tres meses en llegar a su destino.

Esto ha generado un desbalance en el mercado: mientras la demanda crece, el producto tarda más en llegar, reduciendo los inventarios disponibles. Según la propia empresa, actualmente hay más mercancía en tránsito que en los puntos de venta, lo que aumenta la presión sobre los precios.

Mayor demanda en tiempos de incertidumbre

Paradójicamente, el contexto de incertidumbre global también ha impulsado el consumo. Karex estima que la demanda de preservativos ha aumentado alrededor de un 30 %, lo que agrava aún más la situación.

El director ejecutivo de la compañía ha señalado que en tiempos inestables las personas tienden a ser más cautelosas, lo que incrementa el uso de estos productos. Sin embargo, esta mayor demanda, combinada con las limitaciones de producción y distribución, crea un escenario complejo para el mercado.

Un impacto que trasciende lo cotidiano

Más allá del aumento de precios, este fenómeno evidencia cómo los conflictos internacionales pueden afectar productos básicos vinculados a la salud y la planificación familiar.

El caso de los preservativos ilustra un efecto en cadena donde la guerra, la energía, la logística y el consumo convergen, recordando que incluso los bienes más cotidianos no están exentos de las tensiones globales.