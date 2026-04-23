La guerra amenaza precios de preservativos y de productos ferreteros

Latas de pintura en un estante de ferretería. ( FUENTE EXTERNA )

La crisis internacional provocada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa causando efectos en los mercados globales, elevando costos de materias primas, transporte y energía. Mientras, en la República Dominicana algunos productos vinculados al sector ferretero comienzan a reflejar señales mixtas entre estabilidad de precios y casos puntuales de alzas.

Empresas internacionales de sectores como bienes de consumo, viajes, minería y manufactura han advertido que el conflicto está alterando cadenas de suministro y reduciendo la confianza de los consumidores, de acuerdo a la agencia de noticias Reuters.

Una de las compañías que alertó sobre este escenario fue AkzoNobel, fabricante de pinturas, cuyo director ejecutivo, Greg Poux-Guillaume, indicó que el costo de materias primas podría aumentar en porcentajes de dos dígitos debido a las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

Impacto del conflicto en precios y abastecimiento en República Dominicana

En el mercado dominicano, representantes de algunas ferreterías indicaron que los precios de pinturas y otros artículos de construcción se mantienen estables por el momento, pese al entorno internacional. Sin embargo, datos del Sistema de Información de Precios de Pro Consumidor muestran diferencias importantes entre establecimientos.



Según ese monitoreo, una cubeta de pintura acrílica superior alcanzó un precio cercano a los 9,900 pesos en el mercado, mientras que el costo más bajo reportado fue de alrededor de 7,875, una diferencia de 2,025 pesos.

Según ese monitoreo, una cubeta de pintura acrílica superior alcanzó un precio cercano a los 9,900 pesos en el mercado, mientras que el costo más bajo reportado fue de alrededor de 7,875, una diferencia de 2,025 pesos.

Ernesto Martínez, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (Onec), señaló que las varillas registran un aumento cercano al 4 % debido al costo del flete por peso y distancia, además del alto consumo energético en su fabricación.

Martínez indicó que algunas alzas se concentran en productos con alta dependencia de derivados del petróleo o procesos intensivos en energía como leves aumentos en empaques y fundas plásticas.

Sobre el sector ferretero, anticipó que no se prevé un impacto inflacionario generalizado, ya que los aumentos se limitan a partidas específicas.

Indicó que el comercio dominicano se encuentra plenamente preparado en términos de abastecimiento y disponibilidad para enfrentar las posibles distorsiones económicas derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sin embargo, señaló que ya se han comenzado a registrar aumentos significativos en los costos de transporte marítimo, particularmente desde China y Europa, con incrementos que rondan entre un 25 y un 30 %.

Uno de los puntos clave para la estabilidad actual, según el presidente de la ONEC, ha sido el comportamiento del mercado cambiario. La apreciación del peso frente al dólar ha compensado los costos de importación.

Preservativos también bajo presión

El impacto de la guerra también alcanza productos esenciales para la salud pública. El mayor fabricante mundial de preservativos, Karex, advirtió que sus precios podrían aumentar hasta un 30 % debido al encarecimiento de insumos petroquímicos utilizados en la producción.

Entre los materiales afectados figuran el caucho sintético, nitrilo, aluminio para empaques y lubricantes derivados del petróleo, cuyos costos han subido entre 25 y 30 %, según reportes internacionales.

De igual forma, el grupo británico Reckitt, propietario de la marca Durex, advirtió que un escenario de petróleo a 110 dólares por barril durante el resto de 2026 podría generarle un impacto bruto de entre 130 y 150 millones de libras en costos de producción.

Analistas internacionales han advertido que mientras más se prolongue el conflicto, más compañías trasladarán mayores costos al consumidor final, lo que podría traducirse en nuevas presiones inflacionarias a escala mundial.

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