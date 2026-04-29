Productores agropecuarios y autoridades coordinan acciones para garantizar alimentos

De acuerdo con Confenagro, el trabajo conjunto con las instituciones del Estado busca sostener los niveles de producción. ( FUENTE EXTERNA )

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) informó este miércoles que los productores del país mantienen una coordinación permanente con las autoridades del sector para asegurar la disponibilidad de alimentos y la estabilidad de los precios en la República Dominicana, en medio del actual contexto internacional marcada por una crisis.

La entidad destacó que el sector agropecuario está cumpliendo su rol de garantizar el abastecimiento para la población, al tiempo que reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la producción nacional y la seguridad alimentaria.

De acuerdo con Confenagro, el trabajo conjunto con las instituciones del Estado busca sostener los niveles de producción, mitigar el impacto de factores externos y evitar variaciones significativas en los costos de los alimentos.

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En ese sentido, la organización subrayó -en una nota de prensa- la importancia de implementar medidas que refuercen la producción local, como parte de una estrategia para preservar la estabilidad económica y social del país.

Entre las propuestas planteadas, se destaca el impulso al uso de abonos orgánicos como alternativa para reducir la dependencia de fertilizantes importados, lo que permitiría disminuir los costos de producción y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Asimismo, Confenagro consideró prioritario proteger la producción nacional, evitando la importación de productos como el arroz y el pollo, rubros en los que el país mantiene niveles de autosuficiencia.

La organización reiteró su disposición de continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno y los sectores productivos, con el objetivo de garantizar el acceso de la población a alimentos suficientes y mantener la estabilidad del mercado interno.