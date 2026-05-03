Los precios de productos esenciales siguen estables pese a crisis internacional, afirman detallistas

El presidente Luis Abinader (centro) fue reconocido por integrantes del CNDU. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios de los productos esenciales se han mantenido estables en la República Dominicana, pese al impacto internacional del conflicto con Irán, debido al respaldo del Gobierno a los agricultores y al mantenimiento de subsidios estratégicos, afirmó el presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), Ricardo Rosario.

En la Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas, que contó con la asistencia del presidente de la República Luis Abinader, Rosario destacó que el Estado ha destinado recursos a fertilizantes y ha sostenido subsidios a los combustibles, evitando aumentos en la canasta básica y garantizando el abastecimiento en los principales puntos de venta del país.

Sostuvo que estas medidas han contribuido a proteger a más de un millón de familias beneficiarias de programas sociales, al tiempo que se mantiene el equilibrio en los precios de los alimentos de mayor consumo.

Añadió que el comercio minorista continúa siendo un pilar clave en la distribución nacional, al asegurar el acceso de la población a productos básicos sin variaciones significativas en sus costos.

Reducción de los precios del pollo

Asimismo, Rosario informó que, como parte de acuerdos con distribuidores, el precio del pollo será reducido a 53 pesos en el Gran Santo Domingo, medida que también se extenderá a la región Este.

Mitigar los efectos de la crisis

En el acto, el presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso de continuar trabajando en unidad con todos los sectores para mitigar los efectos de las crisis internacionales y garantizar el crecimiento económico del país.

Recordó que su gestión ha enfrentado escenarios como la pandemia, la inflación derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, eventos naturales y la actual incertidumbre global.

El mandatario señaló que la coordinación entre el Gobierno, la sociedad civil, los productores y los comerciantes ha permitido reducir el impacto de estas crisis y posicionar al país como referente regional. En ese contexto, informó que la economía dominicana registró un crecimiento de 4 % en el primer trimestre del año.

Indicó que las autoridades trabajan para evitar que la situación internacional afecte ese desempeño y aseguró que el país continuará avanzando mediante el trabajo conjunto.

Aportes del comercio detallista

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que el comercio detallista representa aproximadamente el 11 % del producto interno bruto comercial. Informó que se impulsa un plan de formalización para alcanzar 350,000 mipymes registradas al año 2028, tras haber formalizado más de 54,000 negocios.

Explicó que la formalización facilita el acceso a financiamiento, inversiones y oportunidades de expansión. Además, resaltó medidas como ferias de crédito con tasas preferenciales, el fortalecimiento de los fondos de Promipyme y la subvención a fertilizantes, orientadas a sostener la estabilidad en tiempos de crisis.

También citó indicadores recientes, como el mejor mes de exportaciones registrado en marzo, el crecimiento sostenido de la manufactura y una expansión económica superior al 5 %, lo que ha motivado la revisión al alza de las proyecciones de organismos internacionales para 2026.

En la actividad participaron representantes del sector comercial y productivo, entre ellos el presidente de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Detallistas Unidos (Coopenadu), Fellito Luna, y el presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA), Daniel Acuña, quienes valoraron el respaldo gubernamental al comercio detallista y la cooperación entre ambos países.

La CGA entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader, al igual que la CNDU, por sus aportes al fortalecimiento del comercio detallista en la República Dominicana.