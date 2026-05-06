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Banco Central anuncia Pagos al Instante no estarán disponibles el 9 de mayo por pruebas de SWIFT

La entidad informó que el servicio será suspendido de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

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    Banco Central anuncia Pagos al Instante no estarán disponibles el 9 de mayo por pruebas de SWIFT
    Pagos al instante (FUENTE EXTERNA)

    El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este miércoles que el servicio de Pagos al Instante estará temporalmente fuera de funcionamiento el próximo sábado 9 de mayo de 2026, debido a un ejercicio global de continuidad de negocio realizado por la red internacional SWIFT.

    La entidad explicó que la interrupción se producirá entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la noche de ese día, como parte de las pruebas habituales que ejecuta la Corporación SWIFT, responsable de la mensajería financiera que conecta a instituciones bancarias a nivel mundial.

    Importancia de las pruebas para la estabilidad financiera

    De acuerdo con el aviso oficial, estos ejercicios son fundamentales para garantizar la estabilidad, seguridad y calidad del sistema de pagos, incluyendo las operaciones que se procesan en el país a través de esta infraestructura internacional.

    El BCRD pidió disculpas a los usuarios y a las entidades de intermediación financiera por los inconvenientes que esta suspensión temporal pueda ocasionar, al tiempo que apeló a la comprensión del público, subrayando que estas pruebas permiten asegurar la continuidad del servicio en el largo plazo.

    El sistema de Pagos al Instante es una de las iniciativas clave del Banco Central para modernizar el ecosistema financiero dominicano, facilitando transferencias rápidas entre usuarios y entidades en tiempo real.

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