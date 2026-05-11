Pro Consumidor vigilará ofertas y comercios por el Día de las Madres para evitar engaños

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) puso en marcha un operativo nacional con motivo de la celebración del Día de las Madres, con el propósito de supervisar las ofertas comerciales, prevenir publicidad engañosa y reforzar la vigilancia en establecimientos físicos y plataformas digitales.

El director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que la jornada tendrá un enfoque preventivo y de fiscalización para garantizar que los consumidores reciban información clara y veraz durante una de las temporadas de mayor actividad comercial en el país.

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Vigilancia en comercios digitales y físicos

Alcántara indicó que el operativo contempla monitoreo constante de comercios digitales, verificación anticipada de promociones y orientación directa a los ciudadanos para evitar fraudes y prácticas abusivas.

"Estamos intensificando la supervisión no solo en establecimientos tradicionales, sino también en el entorno digital, donde hoy se concentra una gran parte de las ofertas", expresó el funcionario.

Alcántara advirtió que Pro Consumidor actuará ante cualquier irregularidad detectada y aseguró que no permitirá diferencias entre lo anunciado por los comercios y lo que finalmente recibe el consumidor.

El despliegue incluye brigadas integradas por técnicos de las áreas de Análisis de Publicidad y Precios, Buenas Prácticas Comerciales e Inspección, quienes verificarán el cumplimiento de la colocación visible de precios, la autenticidad de las promociones y el respeto a las condiciones ofertadas.

Comparaciones de precios y orientación al consumidor

Asimismo, informó que la institución realizará levantamientos y comparaciones de precios de electrodomésticos, artículos del hogar, servicios y otros productos de alta demanda durante la celebración.

El titular de Pro Consumidor señaló que también se ofrecerán orientaciones a través de la plataforma digital de la entidad, donde los ciudadanos podrán consultar comparativos de precios actualizados mediante el portal web y las redes sociales oficiales.

"El enfoque de Pro Consumidor es preventivo y educativo. Queremos que los proveedores actúen con responsabilidad, pero también que los consumidores conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos", manifestó.

La institución reiteró que estas acciones buscan fortalecer la transparencia comercial y promover el cumplimiento de la Ley 358-05 sobre protección de los derechos del consumidor.