El consumo mundial de vino continuó cayendo en 2025 y bajó un 2.7 %

El consumo mundial de vino, afectado por las crisis y los cambios de hábitos de consumo, continuó cayendo en 2025 y registró una baja del 2.7 %. ( FREEPIK )

El consumo mundial de vino, afectado por las crisis y los cambios de hábitos de consumo, continuó cayendo en 2025 y registró una baja del 2.7 %, según las estimaciones difundidas este martes por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

La compra global de vino sumó 208 millones de hectolitros (mhl), según el balance anual de esta organización interestatal. Desde 2018, el consumo mundial se ha reducido así un 14 %.

El mercado del vino

El consumo argentino en 2025 disminuyó por quinto año consecutivo, situándose en 7.5 millones de hectolitros (- 2.6 % respecto a 2024).

Por el contrario, se estima que Brasil, el segundo mercado más grande de la región, alcanzará el mayor volumen de consumo de su historia con 4.4 mhl, lo que supone un fuerte aumento en comparación con el bajo nivel registrado en 2024 (+ 41.9 %)

Entre los diez primeros mercados, solo Portugal vio crecer su consumo el año pasado, impulsado por la demanda nacional.

La caída se explica por los nuevos modos de consumo pero también, desde la pandemia de covid-19, de un poder adquisitivo bajo presión y unos costos y precios elevados.

Tres países en particular han contribuido a este descenso: Estados Unidos, Francia y China.

Estados Unidos, primer mercado mundial durante mucho tiempo, ralentizó su consumo en 2025 (-4.3%, hasta 31.9 mhl).

Francia, el primer país consumidor de la Unión Europea, continúa un descenso iniciado hace décadas, señala la OIV, con retroceso de 3.2 % (-22 mhl) el año pasado.

En La UE (48 % del consumo mundial) también retrocede Italia (- 9.4 %, hasta 20,2 mhl), igual que Alemania, y España, entre otros.

Brasil y Japón se cuentan entre los pocos países que registraron un aumento del consumo. China es el undécimo consumidor mundial, cuando en 2020 era el sexto. Desde 2018 no cesa de reducir sus compras.

En cuanto a las superficies, estas siguen reduciéndose en muchos países del mundo.

España, el viñedo más grande del mundo, tenía en 2025 919 kha (miles de hectáreas), un 1.3 % menos que un año antes.

En América del sur, la superficie vitícola de Argentina continúa la tendencia a la baja iniciada en 2015 y disminuyó un 1.9 % en 2025, hasta alcanzar las 196 kha.

Chile continúa también su tendencia a la baja que comenzó en 2020, con una superficie que se redujo 3.7 % en 2025 hasta situarse en 154 kha.

Desde 2019, el viñedo chileno se ha contraído un 27 %.

Brasil, por el contrario, expandió significativamente su viñedo por quinto año consecutivo, hasta alcanzar las 91 kha (+ 9.6 % en comparación con 2024).