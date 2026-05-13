Costa Rica y República Dominicana lideran regulaciones contra el desperdicio de alimentos

Desperdicios de alimentos acumulados en un contenedor, una problemática que continúa generando preocupación por su impacto económico, ambiental y social. ( DIARIO LIBRE/ ROGER FIGUEROA )

Costa Rica y República Dominicana figuran entre los países de Centroamérica y el Caribe con mayores avances en regulaciones para reducir el desperdicio de alimentos y promover una producción más sostenible, afirmó Bruno Basile, director de Comunicaciones para Centroamérica y el Caribe de Tetra Pak, durante un desayuno de prensa realizado en Santo Domingo.

"Definitivamente quienes más regulaciones tienen, normativas, son Costa Rica y República Dominicana", expresó el ejecutivo al responder preguntas sobre los avances regionales en materia de sostenibilidad y reducción de pérdidas alimentarias.

No obstante, aclaró que todavía persisten desafíos en la aplicación de esas normativas en varios países de la región. "En algunos casos puede que exista la ley, más no la aplicación de la misma", sostuvo.

Durante el encuentro, el representante de la compañía explicó que la reducción del desperdicio de alimentos requiere un esfuerzo conjunto entre el sector privado, los gobiernos y la ciudadanía.

"Es fundamental que el trabajo no venga solamente de una empresa, que no venga solamente del sector privado, sino que sea un trabajo multiactor", indicó.

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el 38 % de la población experimenta inseguridad alimentaria, mientras que 43 millones de personas enfrentan hambre, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

A esto se le agrega que los sistemas alimentarios son responsables de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además, cerca del 11.6 % de los alimentos producidos en la región se pierde o desperdicia cada año.

El ejecutivo señaló que uno de los principales retos en América Latina sigue siendo la conciencia ciudadana en torno al reciclaje y el aprovechamiento de los alimentos. Explicó que, aunque las pérdidas dentro de la industria pueden medirse y optimizarse mediante tecnología y procesos más eficientes, el desperdicio en los hogares continúa siendo un desafío mayor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/dl-2026-05-13t112021398-97c6ec51.jpg Bruno Basile, director de Comunicaciones para Centroamérica y el Caribe de Tetra Pak, destacó los avances de Costa Rica y República Dominicana en regulaciones para reducir el desperdicio de alimentos. (DIARIO LIBRE/ ROGER FIGUEROA)

Colaboración

Bruno explicó que Tetra Pak trabaja con empresas de alimentos y bebidas de la región ofreciendo soluciones de procesamiento, envasado y distribución que buscan hacer más eficiente la producción y reducir el impacto ambiental.

En República Dominicana, la empresa colabora con algunas de las principales industrias del sector alimenticio, entre ellas Grupo Rica.

El representante de la multinacional destacó que la compañía apuesta por tecnologías que permitan disminuir el consumo energético, optimizar el uso del agua y extender la vida útil de los alimentos mediante sistemas de envasado aséptico.

Asimismo, afirmó que uno de los mayores desafíos para las empresas es adaptarse —e incluso adelantarse— a las nuevas regulaciones ambientales y de sostenibilidad que avanzan con mayor rapidez en mercados desarrollados.

"A veces las normativas van muchísimo más rápido que la burocracia interna de una empresa", comentó.

El ejecutivo agregó que la transformación de los sistemas alimentarios también requiere cambios culturales y espacios de diálogo entre todos los sectores involucrados.

"Cuando todas las partes trabajan en una misma línea, la transformación suele ser más resiliente, más tranquila y más real", afirmó.