El Gobierno instruye a la Industria Militar Dominicana crear manual interno de contrataciones

Interior de una de las ambulancias ensambladas en la Industria Militar Dominicana el 15 de enero de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Gobierno instruyó a la empresa estatal Industria Militar Dominicana (IMD) elaborar e implementar un Manual de Procedimientos Internos de Contrataciones, con el objetivo de eficientizar y agilizar sus operaciones productivas.

Esto implica que la institución desarrollará un esquema propio para gestionar sus procesos de contrataciones, similar al que poseen otras entidades públicas con regímenes especiales debido a la naturaleza de sus funciones, como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional.

La disposición deberá establecer mecanismos ágiles y eficientes para la gestión de los procesos de contratación, ajustados a las actividades productivas y la dinámica operativa de la entidad.

Para adoptar esta decisión, el Poder Ejecutivo consideró que el modelo de operación de la IMD está vinculado a "procesos industriales estratégicos y de seguridad nacional", además de que posee condiciones particulares que la diferencian de otras empresas del Estado en términos de gestión, tiempos de respuesta y requerimientos operativos.

El alcance de este manual incluye:

Adquisición de materias primas e insumos.

Contratación de bienes y servicios especializados.

Mantenimiento de equipos y plantas.

Ejecución de proyectos estratégicos.

El documento establece que el manual deberá ser elaborado por el Consejo de Administración de la empresa estatal y regirse por los principios generales de "legalidad, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia y rendición de cuentas" establecidos en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

La supervisión, el acompañamiento técnico y la emisión de lineamientos para este proyecto estarán a cargo de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

En materia de control y fiscalización, el decreto establece en su artículo 5: "Los procesos de contratación ejecutados por la Industria Militar Dominicana, S.A., estarán sujetos a los mecanismos de control interno, auditoría institucional y fiscalización de los órganos competentes del Estado, conforme al marco jurídico vigente".

La medida está contenida en el Decreto 260-26, firmado por el presidente Luis Abinader el pasado 18 de abril de 2026.

Funciones de la Industria Militar Dominicana

La Industria Militar Dominicana fue creada en 2025 como una empresa pública de capital estatal dedicada a la confección de textiles, fabricación y reparación de embarcaciones, producción metalmecánica, tecnología aeroespacial y ensamblaje de vehículos tácticos y ambulancias, entre otras actividades vinculadas a la defensa y la logística militar.

La compañía es responsable del ensamblaje de los Furia VBD,que constituyen los primeros vehículos blindados de origen dominicano y se producen en sus modelos 1 y 3, que son los que actualmente se producen.

Según el Poder Ejecutivo, la naturaleza estratégica y operativa de la entidad requiere mecanismos de contratación más ágiles y adaptados a sus necesidades productivas, especialmente para la adquisición de materias primas, contratación de servicios especializados, mantenimiento de equipos y ejecución de proyectos estratégicos.

Compras y contrataciones

Al tratarse de una institución vinculada a proyectos de seguridad nacional, parte de la información sobre sus operaciones está protegida por ley. Sin embargo, al consultar el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas se pueden verificar al menos 14.2 millones de pesos en adquisiciones realizadas el año pasado.

Diario Libre agrupó las actividades de adquisición de la empresa durante 2025. En ese sentido, la principal partida correspondió a materiales e insumos, con 3.2 millones de pesos.

Otros gastos relevantes fueron servicios generales y capacitación, con 2.2 millones de pesos; producción textil e industrial, con 2.1 millones; e infraestructura e instalación, con 1.8 millones de pesos.

Estos procesos no contemplan las compras vinculadas a actividades de seguridad nacional, como el ensamblaje de los Furia VBD que, según declaraciones oficiales, puede alcanzar un costo de fabricación de 200,000 dólares por unidad.

Para este año se prevé la construcción de alrededor de 30 unidades Furia VBD-1 y la entrega de 20 vehículos de asalto Furia VBD-2. Asimismo se ha informado que para finales de año está prevista la terminación de las primeras unidades del vehículo Furia, que serán asignadas a la Policía Nacional.

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