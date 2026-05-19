Economistas alertan sobre el impacto fiscal de los subsidios a los combustibles

De izquierda a derecha los economistas Jorge Coronado y Tomás Lukin. ( JUAN GUIO / DIARIO LIBRE )

Expertos afirmaron que los subsidios a los combustibles pueden ser necesarios para amortiguar crisis inflacionarias, aunque advirtieron sobre los retos fiscales que enfrentan las economías dependientes de importaciones y petróleo.

Durante un conversatorio en Diario Libre, los economistas Tomás Lukin, de la Alianza Global de Justicia Tributaria, y Jorge Coronado, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (Rjfalc), analizaron la crisis global, el aumento de los hidrocarburos y la respuesta de los Estados ante la inflación y desaceleración económica.

Lukin explicó que, según la Cepal, la región deja de recaudar cerca de 6.7 % de su producto interno bruto (PIB), a raíz de las maniobras de evasión en los impuestos del ITBIS y el ISR, equivalente a más de 430,000 millones de dólares anuales.

Dijo que esto lesiona la capacidad de financiar políticas públicas para el desarrollo, el cumplimiento de los derechos humanos, la salud y la educación, además, erosiona la legitimidad de los Estados para intervenir en la economía, haciendo que los gobiernos tengan menos iniciativas frente a las poblaciones para llevar adelante políticas.

Fokin explicó que un déficit fiscal administrable y financiable no necesariamente es negativo en tiempos de crisis, si se utiliza para sostener la economía o financiar inversiones productivas.

"Una cosa es tomar deuda para pagar deuda y otra cosa es tomar deuda para financiar una ruta que va a sacar exportaciones de tu país", indicó.

Los expertos señalaron que muchas economías latinoamericanas dependen de importaciones de productos básicos y combustibles, por lo que los conflictos internacionales, cierres de rutas marítimas o aumentos del petróleo terminan impactando directamente los precios internos.

En ese contexto, indicaron que los Estados deben contar con mecanismos fiscales y financieros que permitan absorber esos choques externos y proteger a los consumidores.

¿Qué impacto tienen los subsidios y la evasión fiscal en la economía dominicana?

Sobre el caso dominicano, Coronado afirmó que el subsidio a los combustibles beneficia a toda la población, aunque reconoció que los sectores de mayores ingresos también reciben ventajas desproporcionadas.

El especialista planteó la necesidad de discutir mecanismos de focalización para que los subsidios lleguen principalmente a los sectores más vulnerables y evitar una presión excesiva sobre las finanzas públicas.

Manifestó que en Quisqueya no es necesario aumentar los impuestos, sino más bien reorganizar el sistema de exoneraciones e incentivos fiscales que actualmente representan cerca del 4.6 % del PIB, además recomendó a la nación combatir la evasión del ITBIS y de ISR incluyendo la informalidad de manera general.

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Aunque resaltó que parte de las exoneraciones están dirigidas a productos de la canasta básica, insistió en que una proporción significativa beneficia a grupos empresariales específicos.

Añadió que, en un contexto de crisis internacional e inflación, República Dominicana debe abrir un debate sobre política fiscal más allá de una eventual reforma tributaria.

Por otro lado, dijo que la región de América Latina y el Caribe está sumergida en una crisis donde el crecimiento económico se ha ralentizado, las proyecciones indican que la región no vivirá una etapa de bonanza en los próximos años y actualmente enfrenta las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.

""Las élites económicas de la región son muy parasitarias porque se acostumbraron al fraude de la evasión y la elusión; no pagan lo que deben saldar, sino que además reciben estímulos, incentivos y exoneraciones que se convierten en privilegios fiscales", " Jorge Coronado ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (Rjfalc) “

Señaló que los sectores más beneficiados por las exenciones fiscales en América Latina son el extractivo —como minería y agroexportación—, las zonas francas vinculadas al comercio exterior, así como el financiero y turístico.

Puntualizó que, en la región, alrededor del 50 % de lo que se recauda proviene del ITBIS, lo que consideró que esto evidencia las debilidades estructurales de los sistemas fiscales de la región.

Acciones recomendadas para fortalecer la política fiscal en América Latina

Sostuvo que la política fiscal no es neutra y aseguró que los gobiernos tienen dos caminos frente a las crisis: aplicar austeridad y recortes o utilizar herramientas fiscales para amortiguar los efectos económicos sin contraer la economía.

"La historia nos marca en América Latina. La vía de los sectores más conservadores ha sido el camino de la austeridad y el recorte, y eso termina acentuando la crisis y golpeando a millones", expresó.

Los expertos también defendieron la necesidad de fortalecer la cooperación fiscal internacional, combatir la evasión y revisar exoneraciones fiscales como parte de las estrategias para mejorar la capacidad financiera de los Estados sin trasladar mayores cargas a los sectores de menores ingresos.