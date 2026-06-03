Devolución por gastos educativos crece hasta los RD$6,323.8 millones

Un usuario intenta acceder a la Oficina Virtual de la DGII. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

Los recursos declarados como gastos educativos y la cantidad de contribuyentes que se acogieron a ese beneficio tributario aumentaron durante el 2026, pero con una marcada desigualdad en la distribución por demarcaciones del monto devuelto y de los centros educativos desde los cuales se reportaron.

La cifra aprobada este año por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para devolución a asalariados, profesionales liberales y trabajadores independientes, declarantes del tributo sobre la renta, por la inversión en educación, ascendió a 6,323.8 millones de pesos, cifra que implica un incremento de un 10.7 % con relación a los 5,712.1 millones de pesos del 2025.

De igual forma, este año hubo un aumento de la cantidad de personas que declararon gastos educativos -para lo cual los contribuyentes tuvieron hasta el último día laborable de febrero-, y de los centros de enseñanza desde los cuales se reportaron, en comparación con el período anterior.

El número de contribuyentes que registró gastos educativos en 2026 ascendió a 50,141, lo que implica un alza absoluta de 3,632 personas con relación a las 46,509 que lo hicieron en 2025, según establece un informe sobre el tema elaborado por la institución.

El incremento en la cantidad de asalariados, profesionales liberales y trabajadores independientes que se acogieron a la legislación se puede atribuir a la credibilidad en el manejo del proceso y la confianza de los contribuyentes en la devolución efectiva de los saldos a favor autorizados por parte de la DGII, destaca el documento.

Aumentan los centros

Asimismo, este año se reportaron gastos por el citado concepto desde 1,766 centros educativos, 59 más que el año anterior, lo que equivale a una expansión de un 3.5 %.

En ese apartado, el informe resalta que entre los 10 principales establecimientos de enseñanza reportados figuran: Carol Morgan School, Fundación Educativa del Caribe (Unicaribe), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el International School Partnership y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

También, Saint Michael´s School, The Ashton School y las universidades APEC, la Iberoamericana y la Pedro Henríquez Ureña.

Distribución desigual

Las declaraciones de gasto educativo muestran una distribución desigual entre las demarcaciones dominicanas, con las tres principales ciudades: Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, concentrando el 76.7 % de los centros educativos válidos para crédito fiscal y el 86.6 % del monto reportado como gasto.

En cuanto a los montos, el análisis de la DGII indica que el Distrito Nacional concentró el 50.9 % de la cifra reportada, seguido de Santo Domingo, con un 26.9 %, y Santiago, con un 8.8 %. En cambio, provincias como Pedernales, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y El Seibo no registraron declaraciones.

Al desagregarse por centros, de los 1,766 establecimientos educativos desde los cuales se reportaron gastos, el 34.4 % estaba en el Distrito Nacional, el 32.1 % en Santo Domingo y el 10.1 % en Santiago.

Mientras que provincias como Monte Plata, El Seibo, Montecristi, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia y Bahoruco, no contaban con centros de estudios registrados para que los contribuyentes pudieran acogerse.