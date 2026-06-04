El Banco BHD anuncia feria de préstamos de vehículos

El Banco BHD dio a conocer los detalles de la duodécima edición de su feria de préstamos de vehículos, Fleximóvil 2026, que se realizará del 11 al 14 de junio en más de 1,000 dealers y concesionarios a nivel nacional.

Como antesala del evento, la entidad bancaria lanzó la página web oficial fleximovilbhd.com, la cual cuenta con información sobre las novedades de esta edición de 2026, entre ellas las condiciones para el financiamiento de vehículos, los dealers y concesionarios que estarán participando, entre otras informaciones.

"Durante Fleximóvil, los clientes podrán acceder a facilidades pensadas para hacer el proceso de compra más fácil. Este año continuamos con condiciones como financiamiento desde seis hasta 84 meses para vehículos nuevos y seminuevos de hasta cinco años de antigüedad. Además, financiamiento de hasta un 80 % del valor del vehículo", explicó Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Directas del Banco BHD.

Asimismo, la entidad financiera está en la etapa de preferia, en la cual las personas interesadas en adquirir vehículos personales o comerciales pueden iniciar desde ahora su proceso de compra y asegurar las tasas preferenciales que estarán vigentes durante los días de la actividad, según indica una nota de prensa.

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Simó declaró que: "buscamos que más personas puedan adelantar su proceso de compra y aprovechar con tranquilidad los beneficios exclusivos, antes de que inicie la feria. Tenemos el único préstamo para vehículos que se ajusta a cada presupuesto, gracias al sistema de cuotas flexibles".

Proceso

Las personas interesadas en comprar un vehículo solo deben dirigirse a su dealer o concesionario de preferencia, solicitar una cotización, ser preaprobadas y visitar cualquier sucursal de BHD para iniciar de manera ágil la solicitud de financiamiento.

Además, quienes adquieran un vehículo durante la feria tienen acceso a otros beneficios al contratar las pólizas de vehículos con MAPFRE BHD Seguros como descuentos, bonos de combustible y artículos promocionales.