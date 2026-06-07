Abinader garantiza apoyo a industriales de la harina para mantener estable el precio del pan

La UMPIH entregó una placa de reconocimiento al presidente Abinader por su apoyo y compromiso con el desarrollo del sector harinero y de las micro, pequeñas y medianas empresas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este domingo que el Gobierno mantendrá su respaldo a los pequeños y medianos industriales de la harina (UMPIH) mediante programas de equipamiento y asistencia técnica, con el objetivo de contribuir a que el precio del pan se mantenga accesible para la población.

Al encabezar la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, el mandatario destacó la importancia de este sector para la seguridad alimentaria y valoró el trabajo que realizan los productores en todo el país.

Abinader sostuvo que la colaboración entre el Gobierno y los industriales continuará fortaleciéndose para garantizar la estabilidad de los precios de productos esenciales derivados de la harina.

Asimismo, resaltó las perspectivas de crecimiento económico de la República Dominicana, impulsadas por sectores como el turismo, las zonas francas y la inversión extranjera.

El jefe de Estado también exhortó a los representantes del sector a mantener la unidad para enfrentar con éxito los desafíos que puedan surgir en el futuro.

Durante la actividad, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó el acompañamiento que ha brindado el Gobierno a los industriales de la harina y aseguró que se han desarrollado más de 500 entrenamientos enfocados en la mecanización y modernización de los negocios.

"Se han realizado más de 500 entrenamientos orientados a la mecanización de los negocios", expresó el funcionario, al señalar que estas acciones reflejan el compromiso estatal con el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Sanz Lovatón calificó la industria harinera como estratégica para el país y afirmó que el respaldo gubernamental permitirá que los negocios continúen creciendo y tecnificándose, garantizando el abastecimiento de pan a precios competitivos.

Por su parte, el presidente de la UMPIH, José Radhamés Bruno, informó que la asamblea estuvo dedicada al dirigente histórico del gremio, Rafael Sánchez, y agradeció el respaldo recibido por parte de las autoridades.

De igual manera, el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fernando Pinales, valoró el apoyo del Gobierno y la apertura al diálogo con los sectores productivos.

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Reconocimientos

En el marco de la actividad, la UMPIH entregó una placa de reconocimiento al presidente Abinader por su apoyo y compromiso con el desarrollo del sector harinero y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

También fueron reconocidos el ministro Eduardo Sanz Lovatón y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Rafael Adolfo Pérez, por su respaldo a la industria.