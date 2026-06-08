Comerciantes advierten al Gobierno que alzas en combustibles presionarían los precios de alimentos

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, afirmó que el sector ha absorbido hasta ahora los incrementos registrados en el gasoil sin transferirlos al consumidor final. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El Gobierno se reunió la tarde de este lunes con representantes de los sectores comercial, empresarial, industrial y agrícola del país para dar seguimiento a la mesa de precios y evaluar medidas que permitan amortiguar los efectos del incremento internacional de los hidrocarburos sobre la economía dominicana.

La reunión fue encabezada por el presidente Luis Abinader, quien destacó que estos encuentros han servido para recibir recomendaciones de los distintos sectores con el objetivo de preservar la mayor estabilidad posible de los precios.

Sin embargo, aunque los comerciantes aseguran que los principales productos de la canasta básica se mantienen estables, advirtieron que nuevas alzas en los combustibles podrían hacer insostenible ese escenario.

Dicen absorben precios

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, afirmó que el sector ha absorbido hasta ahora los incrementos registrados en el gasoil sin transferirlos al consumidor final, pero alertó que existe un límite.

"Con los combustibles tenemos incrementos de un 12 %. Si vuelve y sube de nuevo de un fuetazo de 3, 4 o 5 %, ya prácticamente va a ser inmanejable", sostuvo García al término del encuentro.

Según indicó, cientos de camiones trasladan diariamente productos agrícolas desde zonas productoras como Constanza, San José de Ocoa y Mao hacia Santo Domingo, por lo que cualquier variación en el precio de los combustibles termina impactando la cadena de distribución.

"Si a esos camiones se les incrementa un 5 % o un 10 % más el costo del transporte, por más que sea van a tener que subir los precios", afirmó.

Afirman canasta mantiene estabilidad

Pese a la advertencia, el dirigente comercial aseguró que los principales productos de la canasta básica mantienen estabilidad. Citó entre ellos el arroz, el azúcar y las habichuelas, cuyos precios, dijo, permanecen prácticamente al mismo nivel que en 2025.

No obstante, reconoció aumentos en algunos artículos específicos. Señaló que el café se ha encarecido alrededor de un 30 % desde noviembre y que productos elaborados con resinas plásticas también han registrado incrementos.

Por su parte, el presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, aseguró que la producción agropecuaria ha contribuido a mantener bajo control los precios de varios alimentos.

Indicó que productos como el ajo han registrado reducciones recientes y señaló que también se esperan bajas en rubros como la cebolla y la papa. Sin embargo, coincidió en que los costos vinculados al transporte y algunos insumos derivados del petróleo continúan bajo vigilancia.

Los comerciantes afirmaron que, por el momento, no existe riesgo de escasez de alimentos y aseguraron que los inventarios disponibles son suficientes para abastecer la demanda nacional.