Productores de ron apoyan medidas fiscales del plan anticrisis y pide su aprobación en el Congreso

La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) expresó este lunes su respaldo a las medidas incluidas en el Plan Anticrisis presentado por el Ministerio de Hacienda y Economía, al considerar que contribuirán a fortalecer la equidad tributaria, la seguridad jurídica y la competencia justa en los sectores productivos regulados.

En una nota de prensa, la entidad destacó como especialmente relevante la disposición que aclara la forma en que debe calcularse el Impuesto Selectivo al Consumo Ad Valorem aplicado a las bebidas alcohólicas. Según explicó, el gravamen debe calcularse sobre el valor total del producto adquirido por el consumidor, incluyendo todos los componentes que forman parte de su presentación y comercialización.

Adopron sostuvo que esta medida no representa la creación de un nuevo impuesto, sino una aclaración del criterio que debe aplicarse de manera uniforme a todos los participantes del sector para garantizar condiciones de competencia equitativas.

"Un sistema tributario moderno necesita reglas claras, verificables y aplicables por igual. Cuando existen interpretaciones diferenciadas sobre cómo calcular un mismo impuesto, se generan distorsiones que afectan la confianza en el sistema, las recaudaciones del Estado y la sana competencia", señaló la organización.

El gremio también valoró positivamente el fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, al entender que estas herramientas ayudan a combatir el comercio ilícito, proteger a los consumidores y preservar los ingresos públicos.

Asimismo, enfatizó que dichos sistemas deben implementarse de manera uniforme para todos los contribuyentes, evitando tratamientos diferenciados entre empresas que compiten en un mismo mercado o entre productos nacionales e importados.

Valoración y llamado de Adopron al Congreso Nacional

La asociación indicó que la efectividad de los mecanismos de trazabilidad dependerá además de acciones permanentes de fiscalización, educación al consumidor y fortalecimiento institucional.

En ese sentido, Adopron hizo un llamado al Congreso Nacional para que apruebe las disposiciones contempladas en el Plan Anticrisis, argumentando que permitirán corregir distorsiones en el mercado de bebidas alcohólicas y reducir prácticas de competencia desleal.

Reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y los legisladores en iniciativas orientadas a promover la transparencia, la formalidad y el desarrollo económico del país.